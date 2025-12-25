ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิพาทษากลับ ยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ บ.เจเคเอ็น ชี้ไม่มีทางที่จะฟื้นฟูได้

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิพาทษากลับ ยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ บริษัทเจเคเอ็น พร้อมจำหน่ายคดีลูกหนี้เป็นผู้ทำแผน ชี้ไม่มีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ได้
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 25 ธ.ค. ที่ศาลล้มละลายกลาง ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ ศาลอ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษ คดีที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ แผนกคดีล้มละลาย อ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ 2894 - 2895 /2568 กรณีนอร์ธ เฮเวน ไทย ไพรเวท เอดวิตี้ เจ็มมิไน คอมพานี (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด ผู้คัดค้านที่ 13 และในฐานะเจ้าหนี้รายที่ 1512 อุทธรณ์คัดค้านคำสั่งศาลล้มละลายกลาง ที่ให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัทเจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ และคำสั่งตั้งลูกหนี้เป็นผู้ทำแผน
คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษสรุปความว่า ลูกหนี้เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์คอนเทนต์ การโฆษณา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และธุรกิจการบริหารจัดการลิขสิทธิ์องค์กรนางงามจักรวาล (Miss Universe Organization) โดยมีเงินทุนหลักมาจากการออกหุ้นกู้จำนวนมาก ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 -2566 รวม 17 ครั้ง ซึ่งในระยะแรกลูกหนี้ชำระหนี้หุ้นกู้คืนได้ครบทุกครั้ง จนถึงหุ้นกู้ครั้งที่7 ต่อมาลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ ครั้งที่ 8 (JKN239A) เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 1 ก.ย.2566 ทำให้หุ้นกู้ชุดที่ 12 -19 ต้องถึงกำหนดชำระโดยพลันตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รวมยอดหนี้ที่ถึงกำหนดชำระในทันที 3,212,150,000 บาท ลูกหนี้ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินจนตกเป็นบุคคลผู้ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ตามกำหนด ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา90/3 และมาตรา 90/4 (2) ที่จะยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการได้ อย่างไรก็ดีงบแสดงฐานะการเงินของลูกหนี้แสดงให้เห็นว่ากิจการของลูกหนี้เติบโตจากการก่อหนี้สินด้วยการออกหุ้นกู้หมุนเวียนเพื่อขยายธุรกิจ มิได้เติบโตจากความสามารถในการทำกำไร ข้อที่ลูกหนี้อ้างว่าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ของบริษัทสตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นักลงทุนขาดความเชื่อมั่น มีผลต่อการจำหน่ายหุ้นกู้ ของลูกหนี้นั้น เหตุการณ์ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัทดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังและไม่เกี่ยวข้องกับการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ของลูกหนี้แต่อย่างใด ส่วนที่ลูกหนี้อ้างว่าขายธุรกิจองค์กรนางงามจักรวาลเพื่อจะแก้ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินในการทำธุรกรรมดังกล่าว ลูกหนี้ได้รับชำระเงินแล้วเพียง 3,700,000 ดอลลาร์สหรัฐ เหลือเงินที่ยังไม่ได้รับชำระอีก 10,800,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งลูกหนี้ยังนำเงินเพิ่มทุนไปชำระหนี้กู้ยืม 300,000,000 บาท ให้แก่กรรมการผู้มีอำนาจบริหารลูกหนี้เสียเองก่อนเจ้าหนี้รายอื่น แสดงถึงการขาดธรรมาภิบาลของลูกหนี้ ปัญหาการประกอบธุรกิจของลูกหนี้จึงเกิดจากการบริหารงานอันเป็นปัจจัยภายในของลูกหนี้เองและลูกหนี้ไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีช่องทางที่จะสามารถนำเงินมาชำระหนี้หรือบรรเทาความเสียหายแก่ประชาชน ซึ่งเป็นเจ้าหนี้หุ้นกู้ได้มากน้อยเพียงใด กรณีจึงไม่มีเหตุอันสมควรและไม่มีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ได้ตามมาตรา 90/3 สำหรับอุทธรณ์ในชั้นให้ความเห็นชอบตั้งลูกหนี้เป็นผู้ทำแผนซึ่งเป็นขั้นตอนเกี่ยวเนื่องในการ ฟื้นฟูกิจการนั้น เมื่อวินิจฉัยแล้วว่าไม่มีเหตุอันสมควรและไม่มีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ได้ตามกฎหมาย จึงไม่มีประโยชน์ที่จะต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ส่วนนี้อีกต่อไป
จึงพิพากษากลับ ให้ยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ และให้จำหน่ายคดีในส่วนอุทธรณ์คำสั่งตั้งลูกหนี้เป็นผู้ทำแผนออกจากสารบบความ