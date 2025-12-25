ศาลอาญายกฟ้อง "อัจฉริยะ" ไม่หมิ่นประมาท ตำรวจภูธร ภาค 1 ปมแถลงข่าวน้องแตงโมพลัดตกเรือสปีดโบ้ท

ศาลอาญายกฟ้อง "อัจฉริยะ" ปธ.ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ไม่หมิ่นประมาท ตำรวจภูธร ภาค 1 ปมแถลงข่าวประเด็นการทำคดีน้องแตงโม ดาราสาวพลัดตกเรือเสียชีวิต ชี้เจตนาสุจริต ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงประชาชน
เมื่อวันนี้ (25 ธ.ค.) ที่ห้องพิจารณา 907 ศาลอาญาถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีหมายเลขดำอ.1632/2567 ที่อัยการฝ่ายคดีอาญา 5 เป็นโจทก์ฟ้องนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา กรณี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 นายอัจฉริยะ กล่าวหมิ่นประมาทใส่ความเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 1 จำนวน 36 นาย ซึ่งเป็นชุดสืบสวนสอบสวนคดีน.ส.ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ หรือน้องแตงโม อดีตนักแสดงสาวพลัดตกเรือสปีดโบ้ทเสียชีวิตกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้เสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียง จึงเข้าแจ้งความดำเนินคดีที่ สน.ประชาชื่น จำเลยให้การปฏิเสธและได้รับการประกันตัว
พิเคราะห์พยานหลักฐานแล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 มีเหตุการณ์ น.ส.ภัทรธิดา หรือ แตงโม พัชรวีระพงษ์ ดาราสาวตกจากเรือสปีดโบ้ทในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณซึ่งอยู่ในท้องที่รับผิดชอบของสภ.เมืองนนทบุรี และมีผู้พบศพ น.ส.ภัทรธิดา ภายหลังเกิดเหตุวันที่ 1 มีนาคม 2565 ตำรวจภูธรภาค 1 แต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวน เนื่องจากเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน และเพื่อให้การสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว รอบคอบและมีประสิทธิภาพ วันเกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยจัดแถลงข่าวที่โรงแรงแรมนทบุรีพาเลช อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี เพื่อแถลงข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับคดีที่น.ส.ภัทรธิดา หรือแตงโม พลัดตกเรือเสียชีวิต ต่อสื่อมวลชนหลายสำนักและถ่ายทอดสดเผยแพร่ กระจายภาพและเสียงให้ประชาชนทั่วไปได้รับชมผ่านแอปพลิเคชันเฟซบุ๊ก (Facebook) โดยจำเลยกล่าวส่วนหนึ่งว่า บาดแผล มีข้อพิรุธว่าลักษณะบาดแผลของผู้ตายไม่สอดคล้อง
กับบาดแผลจากใบพัดเรือ ทั้งในเชิงลักษณะ ความลึกและทิศทาง อีกทั้งความเห็นของแพทย์นิติเวชมีความไม่สอดคล้องกันในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงประเด็นการย้ายศพไปตรวจที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ โดยไม่มีเหตุผลชัดเจนและการไม่ตรวจสอบหลักฐานสำคัญบางประการ เช่น คราบโลหิตบนเสื้อผ้าพยาน ซึ่งข้อพิรุธทั้งทางข้อเท็จจริง นิติวิทยาศาสตร์และกระบวนการยุติธรรมดังกล่าวอาจส่งผลต่อความถูกต้องและความเป็นธรรมของผลการสอบสวนในคดีนี้อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งสาเหตุของการเสียชีวิตของน.ส.ภัทรธิดา เป็นข้อเท็จจริงที่ประชาชนโดยทั่วไปประสงค์จะทราบ ข้อมูลที่นำเสนอต่อประชาชนมีข้อพิรุธทั้งทางข้อเท็จจริง นิติวิทยาศาสตร์ และกระบวนการยุติธรรมที่อาจส่งผลต่อความถูกต้องและความเป็นธรรมของผลการสอบสวนในคดีนี้อย่างมีนัยสำคัญ ประชาชนโดยทั่วไปย่อมสามารถตรวจสอบการทำงานของเจ้าพนักงานตำรวจได้ และเมื่อพิเคราะห์ถึงจำเลย ซึ่งเป็นประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากอำนาจรัฐ และร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐในการปราบปรามมิจฉาชีพทางด้านอาชญากรรม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริต คอร์รัปชั่น ประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมได้ จำเลยใช้แพลตฟอร์มยูทูป ชื่อ "โคนันเมืองไทย" เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลที่เป็นคดีสำคัญ และเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นของหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ โดยปรากฎเหตุการณ์และข้อมูลข่าวสารตลอดจนพฤติการณ์อันเป็นที่เคลือบแคลงไม่แจ้งชัดแห่งการทำหน้าที่ของแพทย์นิติเวช พิสูจน์หลักฐาน และเจ้าพนักงานตำรวจชุดสืบสวนสอบสวน ซึ่งรวมถึงผู้เสียหายในคดีนี้ ก่อนจำเลยแถลงข่าวตามฟ้อง ตามข้อเท็จจริงที่ได้ความเป็นลำดับมา ย่อมเห็นได้ว่า ถ้อยคำและข้อความที่จำเลยกล่าวที่เป็นเนื้อหาสาระสำคัญรวมกันทั้งหมดล้วนเป็นการสื่อให้สาธารณชนทราบถึงความกังวลในการทำหน้าที่ที่ผ่านมาของแพทย์นิติเวช พิสูจน์หลักฐาน และเจ้าพนักงานตำรวจชุดสืบสวนสอบสวน ที่จำเลยเชื่อว่าไม่สมเหตุสมผล ไม่มีความชัดเจนในด้านความโปร่งใสในสายตาของสังคม เพื่อทำให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องปรากฏ ทั้งจำเลยแถลงต่อสื่อมวลชนโดยเปิดเผยย่อมแสดงให้เห็นว่าจำเลยกล่าวข้อความในการแถลงข่าวนั้นด้วยเจตนาสุจริตตามเรื่องที่เกิดขึ้นเพื่อให้สาธารณชนรับรู้ แม้ข้อความบางตอนจะเป็นการใช้ถ้อยคำที่ไม่สมควรและเกินเลยไปบ้าง แต่เป็นเรื่องต่อเนื่องเกี่ยวพันกับเรื่องทั้งหมดที่จำเลยแถลงข่าว การกระทำของจำเลยจึงเป็นการติชมด้วยความเป็นธรรมซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำ ต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา 329 (3) แห่งประมวลกฎหมายอาญา จำเลยจึงไม่มีความผิดตามฟ้องพิพากษา ยกฟ้อง
นายอัจฉริยะ กล่าวว่า ขอบคุณผู้พิพากษาศาลอาญาที่ให้ความเป็นธรรมมาโดยตลอด ศาลยกฟ้องเนื่องจากเห็นว่าคดีน้องแตงโมมีข้อพิรุธข้อสงสัยจริง เกี่ยวกับบาดแผลที่ขาขวาและประเด็นเส้นผมก็ปรากฎในคำพิพากษาการตรวจสอบของตนเอง ทำให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งวันนี้ก็ปรากฎเป็นสำนวนคดีที่ 3 แล้วที่เราได้ต่อสู้คดีเพื่อน้องแตงโม แล้วศาลยกฟ้อง ขอบคุณอ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ และทีมงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก็ต้องรอดูว่าโจทก์จะยื่นอุทธรณ์หรือไม่ นอกจากนี้ดีเอสไอก็จะได้สรุปประเด็นการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมในเร็วๆนี้ หลังจากนั้นอาจจะยื่นป.ป.ช.ต่อไป