"ปอ-ปิฎก" ตัวแทนครอบครัวเยี่ยม "ทักษิณ" พูดคุยเรื่องหลาน เพื่อนร่วมรุ่นมงฟอร์ตมาให้กำลังใจ

MGR Online - คริสต์มาสเดย์! "ปอ-ปิฎก" สามีอิ๊งค์ ตัวแทนเข้าเยี่ยม "ทักษิณ" คุยเรื่องหลานๆ มีเพื่อนร่วมโรงเรียนรุ่นมงฟอร์ต เชียงใหม่ ฝากมาให้กำลังใจ ยันไม่ทอดทิ้งกัน
วันนี้ (25 ธ.ค.) เวลา 10.00 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ นายปิฎก สุขสวัสดิ์ หรือ "ปอ" สามีของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรือ "อิ๊งค์" อดีตนายกรัฐมนตรี บุตรเขยนายทักษิณ ชินวัตร เป็นตัวแทนครอบครัว เข้าเยี่ยม นายทักษิณ โดยวันนี้มีเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ มารอให้กำลังใจ ก่อนเดินเข้าภายในเรือนจำฯ พร้อมนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวนายทักษิณ ซึ่งเป็นการเข้าเยี่ยมครั้งที่ 28
ด้าน ผู้แทนเพื่อนร่วมรุ่นจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ เผยว่า พวกตนเดินทางมาจากจ.เชียงใหม่ เพิ่งถึงกรุงเทพฯ เมื่อคืนวานนี้ (24 ธ.ค.) ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้รวมตัวกันมาให้กำลังใจ นายทักษิณแล้ว แต่วันนี้เป็นวันคริสต์มาส จึงนัดแนะกันมาอีกครั้ง และถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอหน้ากัน ไม่ได้พบกันเลย แต่ก็ขอให้ได้มาให้กำลังใจเพื่อนก็พอแล้ว ให้รู้ว่าเราไม่ทอดทิ้งนายทักษิณแน่นอน
ต่อมา เวลา 10.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังเสร็จสิ้นการเข้าเยี่ยมนายทักษิณ โดย นายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามีของ น.ส.แพทองธาร ได้เดินเข้าไปพูดคุยกับเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนมงฟอร์ตของนายทักษิณ ชินวัตร และบอกว่า ตนได้เล่าให้คุณพ่อฟังแล้วว่ามีเพื่อนๆ มาคอยให้กำลังใจ ซึ่งคุณพ่อฝากคำขอบคุณเพราะทุกท่านเดินทางมาจาก จ.เชียงใหม่ และฝากให้ทุกคนรักษาสุขภาพ ก่อนบันทึกภาพหมู่ร่วมกัน
ทั้งนี้ นายปิฎก เปิดเผยหลังเข้าเยี่ยมเพิ่มเติม ว่า คุณพ่อดีใจมากที่เพื่อนๆ มาให้กำลังใจวันนี้ และตนก็ได้เล่าเรื่องหลาน ให้คุณพ่อฟังว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง ส่วนกิจกรรมช่วงปีใหม่ และคริสต์มาสภายในเรือนจำฯ จะเป็นอย่างไรบ้างนั้น ตนไม่ทราบรายละเอียด เพราะคุณพ่อไม่ได้เล่าให้ฟัง แต่ก็คงว่ากันอีกทีหลังปีใหม่เลย