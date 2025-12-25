เร่งล่าตัวคนร้ายหนีคดีพยายามฆ่า ยิงต่อสู้เปิดทางหนี มีตำรวจ-เด็กหญิงอีก 2 บาดเจ็บ

จนท.ชุดจู่โจมบุกจับคนร้ายผู้ต้องหาตามหมายจับเก่าคดีพยายามฆ่า เปิดฉากยิงต่อสู้วิ่งหลบหนี ขณะเกิดเหตุมีตำรวจ 1 นาย และเด็กหญิง 2 รายได่รับบาดเจ็บ
วันนี้ (25 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงหัวค่ำของวันที่ 24 ธ.ค.ที่ผ่านมา เกิดเหตุตำรวจชุดจู่โจมไล่จับ นายบุรินทร์ หรือ นายต๊อบ อายุ 46 ปี ผู้ต้องหาคดีค้างเก่า ในข้อหาพยายามฆ่า พยายามวิ่งหลบหนีตำรวจขณะถูกควบคุมตัว เข้าไปในชุมชนคลองเตย ล็อก 4-5-6 แยก 10 ก่อนได้ยินเสียงปืนดังขึ้น จำนวนหลายนัด
โดยมีรายงานว่า ร.ต.ต.ไพบูลย์ ชนูนันท์ รองสารวัตรปราบปราม สน.ท่าเรือ ถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่มือซ้าย 1 นายนอกจากนี้มีเยาวชนหญิงอายุ 13 ปี ได้รับบาดเจ็บ 2 คน
ซึ่งหลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นบริเวณร้านขายก๋วยเตี๋ยว ภายในชุมชน พร้อมอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญู เข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาล
จากข้อมูลการสอบสวนเบื้องต้นเหตุเกิดขึ้นจากตำรวจนอกเครื่องแบบ สน.ท่าเรือ พบบุคคลต้องสงสัยว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีครั้งเก่าในข้อหาพยายามฆ่า จอดรถซื้อก๋วยเตี๋ยว จึงแสดงตัวเพื่อขอเข้าตรวจค้นแต่ผู้ก่อเหตุได้ใช้อาวุธปืนที่พกมายิงใส่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ และพยายามวิ่งหลบหนีเข้าไปในชุมชน และยิงตอบโต้ตำรวจที่พยายามไล่ตาม จนทำให้เยาวชนถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บและหลบหนีไปได้
เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวที่เกิดเหตุเปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุ ผู้ก่อเหตุได้มายืนรอเพื่อขอซื้อก๋วยเตี๋ยว แต่ในจังหวะดังกล่าวได้มีตำรวจมาขอตรวจค้น ก่อนจะชักปืนยิงสู้ตำรวจ ส่วนตัวเองต้องวิ่งหลบหนีลูกกระสุนปืนเข้าไปในร้านเพื่อความปลอดภัย
ต่อมาตำรวจสืบทราบว่า นายบุรินทร์วิ่งเข้าไปในซอยทะลุถนนรถไฟสายเก่า แล้วเรียกใช้รถจักรยานยนต์รับจ้างมาส่งที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง ถนนเกษมราษฎร์ เขตคลองเตย พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พร้อมด้วยตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ บก.น.5 และตำรวจ ชุด บก.สปพ.เข้าตรวจสอบที่ปั๊มน้ำมันอีกครั้งแต่ไม่พบตัวผู้ก่อเหตุ
ด้านญาติผู้ได้รับบาดเจ็บ ที่เป็นเยาวชนหญิงอายุ 13 ปี ทั้ง 2 คน เปิดเผยว่า ผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นน้องสาว และหลานสาว ขณะเกิดเหตุได้เดินไปซื้อของที่ร้านขายของชำหน้าปากซอย แต่ขนาดเดินกลับเข้าบ้านพัก ก็ได้ยินเสียงปืนและเสียงคนตะโกนโวยวาย จึงพยายามวิ่งหลบหนีเข้าบ้าน แต่กลับถูกกระสุนปืนลูกลมยิง ขณะนี้อยู่ในการรักษาของแพทย์ ต้องผ่าเอากระสุนออก
ภายหลังเกิดเหตุ พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ช่วยราชการดูแลงานสืบสวนคดีสำคัญของ กองบัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมด้วย พล.ต.ต.วิทวัฒน์ ชินคำ ผบก.น.5 ได้เรียกประชุมชุดสืบสวนสอบสวน สน.ท่าเรือ กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ชุดปฏิบัติการพิเศษ และเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจ โดยทันทีเพื่อเร่งติดตามจับตัวนายบุรินทร์ มาดำเนินคดี
พล.ต.ต.วิทวัฒน์ เปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุหลบหนีออกจากพื้นที่ไปแล้ว เนื่องจากเป็นคนในพื้นที่รู้จักทางหนีที่ไล่ในพื้นที่เป็นอย่างดี เบื้องต้นได้จัดชุดสืบสวนเร่งแกะรอยผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
สำหรับนายบุรินทร์ ผู้ก่อเหตุเป็นบุคคลที่มีหมายจับในคดีพยายามฆ่า โดยใช้อาวุธมีดทำร้ายร่างกายผู้อื่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์เดือน เม.ย. ก่อนที่ศาลอาญากรุงเทพใต้จะอนุมัติหมายจับเมื่อวันที่ 16 ธ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งทางตำรวจสน.ท่าเรือ ได้เฝ้าสังเกตการณ์ และเตรียมเข้าค้นบ้านพัก แต่เมื่อตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับว่าพบความเคลื่อนไหวของนายบุรินทร์ ออกจากที่พัก จึงพยายามเข้าตรวจค้นจับกุม แต่ในบุรินทร์ใช้อาวุธปืนที่พกติดตัวมาด้วยยิงสู้ตำรวจ จึงทำให้เกิดเหตุการณ์ยิงปะทะกันเกิดขึ้น และทำให้เยาวชนได้รับบาดเจ็บ 2 คน
ส่วนลูกกระสุนที่ไปถูกประชาชน ขณะนี้ให้กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบแล้วว่าเป็นกระสุนจากของใคร เนื่องจากในขณะเกิดเหตุเป็นช่วงค่ำ ในพื้นที่ค่อนข้างมืด ซึ่งหากเป็นการผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ ก็พร้อมที่จะรับผิดชอบ ในส่วนของความเสียหายทั้งหมด
พล.ต.ต.วิทวัฒน์ ฝากแจ้งเตือนถึงประชาชนในพื้นที่ หากพบเห็นบุคคลที่มีพฤติกรรมอันน่าสงสัย พกพาอาวุธปืนหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นให้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยทันที
ส่วนเรื่องการปราบปรามอาวุธปืนในพื้นที่ ได้ระดมกวาดล้างและปราบปรามมาโดยตลอด แต่ก็ยอมรับว่ายังมีขบวนการลักลอบจำหน่ายอาวุธปืน ซึ่งหลังจากนี้จะต้องเข้มงวดในการปราบปรามอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่ใกล้จะถึงนี้ด้วย