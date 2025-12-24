ผบ.เรือนจำจังหวัดสงขลา ร่วมคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ ติดตามการกำจัดขยะด้วยเตาเผาไร้มลพิษใน จ.สงขลา หลังเกิดน้ำท่วมใหญ่

ผบ.เรือนจำจังหวัดสงขลาร่วมลงพื้นที่กับคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ ติดตามการกำจัดขยะด้วยเตาเผาไร้มลพิษใน จ.สงขลา หลังเกิดน้ำท่วมใหญ่
เมื่อเวลา 13.00 น วันที่ 24 ธันวาคม 2568 นายวิสุทธิ์ ฉิมมุสิก ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา ร่วมลงพื้นที่กับคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์เพื่อติดตามการดำเนินงานการจัดการขยะด้วยเตาเผาขยะไร้มลพิษ
โดย พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ,นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม ,พ.ต.ท. ประวุธ วงศ์สีนิล อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และนายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เดินทางไปยังโรงเรียนวัดท่าแซ และโรงเรียนเทศบาล 2 เพื่อมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ร่วมส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ณ พื้นที่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ซึ่งกรมราชทัณฑ์ ได้นำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติด้านการจัดการขยะจากพระอาจารย์นพดล สิริวฑฺฒโน วัดพระพุทธบาทตะเมาะ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ประสบอุทกภัย ด้วยการจัด“โครงการฝึกวิชาชีพการทำเตาเผาขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม” เพื่อบรรเทาทุกข์ประชาชน โดยดำเนินการก่อสร้างเตาเผาขยะไร้มลพิษ ซึ่งสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 1 วัน มีศักยภาพในการเผาขยะได้ประมาณวันละ 1 ตัน ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ด้วยตนเอง ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนในการจัดการขยะ เมื่อเทียบกับเตาเผาขยะขนาดใหญ่ที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้ระยะเวลาการเผานาน ทั้งยังช่วยลดปริมาณขยะสะสม ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ได้ดำเนินการก่อสร้างเตาเผาขยะรวม 10 แห่ง ได้แก่ เรือนจำกลางสงขลา, ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา, เรือนจำจังหวัดสงขลา, เรือนจำอำเภอนาทวี, เทศบาลตำบลคลองแห, เทศบาลตำบลพะวง, วัดสุริยาราม,วัดเขาแก้ว, วัดหาดใหญ่ใน และ เทศบาลตำบลท่าข้าม
นอกจากนี้ กรมราชทัณฑ์ยังได้สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ มอบให้แก่ โรงเรียนวัดท่าแซ จำนวน 10 เครื่อง และ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) จำนวน 10 เครื่อง เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย การดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกรมราชทัณฑ์ในการช่วยเหลือสังคม เปิดโอกาส ให้ผู้ก้าวพลาดได้มีส่วนร่วมตอบแทนสังคม บรรเทาทุกข์ของประชาชน สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ต้องขังกับชุมชน เสริมสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน และสนับสนุนการคืนคนดีสู่สังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืน สอดคล้องกับเจตนารมณ์