ตม.ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงปีใหม่ ป้องกันต่างชาติก่อเหตุ-แฝงตัวหลบซ่อนไทย

บก.ตม.1 ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในห้วงเทศกาลปีใหม่ 69 ป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพต่างชาติฉวยโอกาสก่ออาชญากรรม ขนวนการคนร้ายข้ามชาติแฝงตัวมาหลบซ่อนในไทย
วันนี้ิ (24 ธ.ค.) พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษณ์ ผบช.สตม. ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ระดมกวาดล้างอาชญากรรมในห้วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งอาจจะมีกลุ่มมิจฉาชีพต่างชาติฉวยโอกาสก่ออาชญากรรม ขนวนการคนร้ายข้ามชาติแฝงตัวมาหลบซ่อนในพื้นที่รับผิดชอบที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์การค้า และแหล่งที่พักอาศัยต่างๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในระหว่างวันที่ 26 ธ.ค.68 ถึง 5 ม.ค.69
โดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงได้จัดพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ในวันนี้ (24 ธ.ค.) ที่บริเวณหน้าประตู 1 (ทิศตะวันออก) ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โดยมี พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข รอง ผบช.สตม. เป็นประธาน และมี พล.ต.ต.ประสาธน์ เขมะประสิทธิ์ ผบก.ตม.1 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ตม.1 จำนวน 50 นาย เข้าร่วมพิธีปล่อยแถว ซึ่งมีเป้าหมายระดมกวาดล้างคนต่างด้าวที่กระทำความผิดตาม พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ.2522 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การอยู่เกินกำหนดอนุญาต (Overstay) การนำพา และขบวนการนำพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย การช่วยเหลือซ่อนเร้นคนต่างด้าวให้รอดพ้นจากการจับกุม คนต่างด้าวที่เข้ามา ตั้งกลุ่มแก๊งและกระทำหรือการแสดงสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงการไม่เคารพกฎหมาย หรือส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในที่สาธารณ หรือสังคมออนไลน์