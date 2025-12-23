ป.ป.ส. เยี่ยม “บ้านนราภราดร” จ.นราธิวาส ศูนย์กลางดูแลผู้บำบัดอย่างยั่งยืน

MGR Online - โฆษก ป.ป.ส. ลงพื้นที่นราธิวาส ตรวจเยี่ยม “บ้านนราภราดร” หนุนบูรณาการดูแลผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อีกครั้ง
วันนี้ (23 ธ.ค.) น.ส.อารีภักดิ์ เงินบำรุง รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และโฆษกสำนักงาน ป.ป.ส. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมือง “บ้านนราภราดร” ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาสที่ 1 พร้อมให้กำลังใจผู้เข้ารับการบำบัด และมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู
โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มี นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายอนิรุทร บัวอ่อน ปลัดจังหวัดนราธิวาส , นพ.กู้ศักดิ์ บำรุงเสนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส , พ.ต.อ.ตรัยฤกษ์ ปัญญาไตรรัตน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส , พญ.นริศรา งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญรักษ์ปัตตานี , น.ส.สุวิมล ช้างสาร ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ ปปส.ภาค 9 , นายกุยราม ระยีแก นายกสมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และครอบครัวผู้เข้ารับการบำบัด
น.ส.อารีภักดิ์ กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ส. ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร โดยมุ่งเน้นผู้เสพเป็นศูนย์กลาง ผ่านกระบวนการบำบัด ฟื้นฟู และคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน การดำเนินงานของสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมืองบ้านนราภราดร ถือเป็นตัวอย่างของความร่วมมือเชิงบูรณาการระหว่างฝ่ายปกครอง สาธารณสุข หน่วยงานความมั่นคง และภาคประชาชน ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ผ่านการบำบัดสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและไม่หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
“จากการรับฟังข้อเสนอของหน่วยงานในพื้นที่และครอบครัวผู้ผ่านการบำบัด สำนักงาน ป.ป.ส. จะนำประเด็นต่างๆ ไปพิจารณาในเชิงนโยบาย ทั้งการดูแลต่อเนื่องหลังการบำบัด การพัฒนามาตรฐานสถานบำบัด และการสนับสนุนระบบรองรับระยะยาว เพื่อป้องกันการกลับไปเสพซ้ำ โดยเชื่อว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะสำเร็จได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง”
สำหรับ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมือง (บ้านนราภราดร) จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 13 พ.ย.67 โดยมี นายอนิรุทร บัวอ่อน ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้อำนวยการสถานฟื้นฟูฯ มีคณะทำงานประกอบด้วยทีมสาธารณสุข และทีมครูฝึกอาสารักษาดินแดน (อส.) เป็นพลังขับเคลื่อนหลัก ในปีงบประมาณ 2567 สำนักงาน ป.ป.ส. ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพครูฝึก อส. และดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดหลักสูตรระยะยาว 120 วัน จำนวน 36 คน มีผู้ผ่านการฟื้นฟูจำนวน 33 คน ต่อมา ในปีงบประมาณ 2568 สำนักงาน ป.ป.ส. ยังคงสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการพัฒนาสถานที่ และการฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดแบบรายวันตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 180 คน ซึ่งปัจจุบันยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง