ปคม.คุมตัวที่สุวรรณภูมิ แม่บังคับลูกสาววัย 12 ค้ากามญี่ปุ่น หลังไต้หวันส่งมาให้ดำเนินคดี

ตำรวจ ปคม.คุมตัวแม่ชาวไทยบังคับลูกสาววัย 12 ปี ค้ากามญี่ปุ่น หลังทางการไต้หวันส่งตัวมาดำเนินคดี รอง ผบ.ตร.เตรียมแถลงข่าวพรุ่งนี้
วันนี้ (23 ธ.ค.) ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อเวลา 17.00 น. พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศตคม.ตร.) สั่งการ พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. พ.ต.อ.ณรงค์ เทศวิบูลย์ รอง ผบก.ปคม. พ.ต.อ.ชวินโรจน์ ภีมรัชตธำรงค์ ผกก.4 บก.ปคม. นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ กก.4 บก.ปคม. เข้าคุมตัว น.ส.ลัก อายุ 29 ปี ผู้ต้องหาที่นำลูกสาววัย 12 ปี ไปปล่อยไว้ที่ญี่ปุ่น และถูกเจ้าของร้านนวดชาวญี่ปุ่น บังคับให้ทำงานค้าบริการทางเพศ ก่อนที่แม่จะเดินทางไปไต้หวันและถูกทางการไต้หวันจับกลุ่มดำเนินคดีดำเนิน จากนั้นทางการไต้หวันส่งตัวกลับมาดำเนินคดีต่อเนื่องที่ไทย เนื่องจากมีหมายจับศาลอาญาในคดีอาญาที่ 37/2568 ของ กก.4 บก.ปคม.
โดยทันทีทางการไต้หวันคุมตัว น.ส.ลัก เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่ตำรวจของไทย ก็เข้าทำการควบคุมตัวต่อในทันที ก่อนพาตัวขึ้นรถเดินทางต่อมายัง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เพื่อทำการสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหา ตามขั้นตอนกฎหมาย
ทั้งนี้ในส่วนรายละเอียดทางคดี เบื้องต้นจะมีการจัดแถลงข่าวชี้แจงอย่างเป็นทางการอีกครั้งในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้ (24 ธ.ค.)