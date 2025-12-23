ทีมกู้ชีพมูลนิธิร่วมกตัญญูร่วมปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน พื้นที่ชายแดน จ.สุรินทร์

วันที่ 23 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทีมกู้ชีพมูลนิธิร่วมกตัญญู ยังคงปักหลัก สนับสนุนช่วยเคลื่อนย้ายนักรบแนวหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ จากพื้นที่ จ.สุรินทร์ นำไปส่งยังโรงพยาบาล อย่างต่อเนื่อง เข้าสู่วันที่ 16 ของเหตุการณ์ปะทะระหว่างไทยกับกัมพูชา ทั้งนี้ นายอัญวุฒิ โพธิ์อำไพ รหัสเรียกขาน นคร 45 ฝากประชาสัมพันธ์ขอให้นักรบแนวหน้าของไทยที่ได้รับบาดเจ็บทุกคน จงแข็งแรง ปลอดภัย และ หายป่วยไวๆ และ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ ตำรวจทางหลวง กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย ที่ช่วยอำนวยความสะดวก นำทางให้รถพยาบาล ของมูลนิธิร่วมกตัญญู และมูลนิธิจิตอาสาหน่วยงานอื่นๆ มา ณ ที่นี้