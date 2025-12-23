ป่อเต็กตึ๊ง ลงพื้นที่มอบของใช้จำเป็นแก่ผู้อพยพจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวหลายจังหวัด

วันที่ 23 ธ.ค. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วย คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย เจ้าหน้าที่แผนกบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัครกิตติมศักดิ์ นำโดย คุณศิริพร โอภาสวงศ์ พร้อมด้วย คุณศิริวรรณ โอภาสวงศ์ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี นำโดย คุณธีรยุทธ อรุณยะเดช ส่วนสังคมสงเคราะห์ พร้อมคณะกรรมการฯ มอบของใช้จำเป็น อาทิ ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว เสื่อฟอยล์ ผ้าอนามัย ครีมอาบน้ำ สเปรย์กันยุง ผ้าอ้อมเด็ก ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน นมถั่วเหลืองแลคตาซอย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และขนม ให้แก่ผู้อพยพในศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่อำเภอเดชอุดม จำนวน 2 แห่ง รวม 1,000 ชุด คิดเป็นมูลค่า 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยมี คุณธนากร ทองพลู ปลัดอำเภอเดชอุดม ร่วมมอบ ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และ ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 2 แห่ง
จากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาขณะนี้ ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยต้องอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางหน่วยงานราชการจัดเตรียมไว้ให้ ในการนี้ คณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนที่ต้องอพยพดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย นำเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่างๆ อาทิ ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว เสื่อฟอยล์ ผ้าอนามัย ครีมอาบน้ำ สเปรย์กันยุง ผ้าอ้อมเด็ก ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน นมถั่วเหลืองแลคตาซอย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และขนม ลงพื้นที่มอบให้แก่ผู้อพยพภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว ในระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โดยได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิประจำจังหวัดช่วยลำเลียงและลงพื้นที่มอบในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี รวมมูลค่ากว่า 2.5 ล้านบาท