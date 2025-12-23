ทำดีไม่มีขีดจำกัด เอเชียวาณิช จัดของขวัญวันเด็ก 2569 ส่งให้ตามโรงเรียนแล้ว 88 แห่ง

วันที่ 23 ธ.ค. นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียวาณิช จำกัด นำส่งรถจักรยาน ตุ๊กตา และของเล่น ให้กับโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 88 แห่ง เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับเด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาส วันเด็กแห่งชาติ 2569 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 โดยความหมายของจำนวน ของขวัญที่มอบให้แก่เด็กและเยาวชน ทั้งจักรยาน ตุ๊กตา กับ ของเล่น ที่มอบให้โรงเรียน 88 แห่ง นั้น ผู้บริหาร บริษัท เอเชียวาณิช จำกัด ตั้งใจสื่อความหมายของการแบ่งปัน แบบ อินฟินิตี้ (Infinity) หรือ "อนันต์" แสดงให้เห็นถึงการทำความดี ช่วยเหลือสังคมอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
โดย นายอิศรากรณ์ นั้น ได้ริเริ่มโครงการเพื่อสังคมอย่างหลากหลาย เน้นอย่างยิ่งในด้านการมอบทุนการศึกษา ให้แก่เด็กเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงให้การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียน ตามพื้นที่ต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพราะในอดีตเจ้าตัวเคยลำบาก เป็นเด็กวัด ยากจน ต้องใช้ความอดทน วิริยะ อุตสาหะ อย่างมาก กว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิต ดังนั้นจึงเกิดความเชื่อมั่น ว่า รากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับประเทศไทย ไม่ใช่ปัจจัยอื่นไกล แต่คือเด็กและเยาวชนของไทย ที่เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ ซึ่งจะต้องให้การสนับสนุน เพิ่มเติมศักยภาพ พัฒนาและบ่มเพาะให้เป็นต้นกล้าชั้นเลิศ เพื่อให้สามารถยืนหยัดเป็นไม้ใหญ่สร้างความมั่นคงต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปได้
สำหรับรางวัลที่เคยได้รับ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ นายอิศรากรณ์ ได้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ รางวัลบุคคลทำผู้คุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ เมื่อปี 2560 จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งนั้นมี พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบโล่และเข็มเครื่องหมายเยาวชนแห่งชาติ ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ซึ่ง วันเยาวชนแห่งชาติ นั้น คณะรัฐมนตรีไทย ได้กำหนดให้ตรงกับวันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของ รัชกาลที่ 5 และ รัชกาลที่ 8 ซึ่งทั้งสองพระองค์ เป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงขึ้นครองราชย์ขณะยังทรงพระเยาว์ หรือยุวกษัตริย์ นั่นเอง