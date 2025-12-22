หยุดยาวปีใหม่ ตำรวจดูแลครบ! ผบ.ตร. ย้ำฝากบ้านไว้กับตำรวจ ตรวจตราเข้ม–กวาดล้างอาชญากรรมทั่วประเทศ

ผบ.ตร. ย้ำ โครงการ “ฝากบ้านไว้กับตำรวจ” เดินหน้าต่อเนื่องช่วงปีใหม่ 2569 เน้นดูแลความปลอดภัยชีวิต-ทรัพย์สิน พร้อมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนและหลังเทศกาล
วันนี้ (22 ธ.ค.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2569 ว่า ขณะนี้ทางฝ่ายยุทธศาสตร์ได้มีการจัดทำแผนสำหรับการดูแลประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวต่างจังหวัด โดยได้เน้นย้ำทั้งเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และการระดมกวาดล้างอาชญากรรมทั้งก่อนและหลังช่วงเทศกาลปีใหม่โดยเฉพาะเรื่องโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยืนยันว่าโครงการดังกล่าวนั้นได้เริ่มดำเนินโครงการมานานแล้วและจะยังคงดำเนินการต่อเนื่องต่อไป ซึ่งประชาชนสามารถนำบ้านเข้าไปติดต่อตำรวจในพื้นที่เพื่อเข้าโครงการดังกล่าว ซึ่งในแต่ละปีจะมีประชาชนทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ซึ่งตำรวจมีหน้าที่ในการดูแลตรวจตราทรัพย์สินของประชาชนอย่างเข้มงวดในระหว่างที่ประชาชนไม่ได้พักอาศัยอยู่ในบ้าน
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวว่าในกรณีที่บ้านที่ประชาชนที่นำเข้าโครงการแต่ถูกคนร้ายเข้าไปลักทรัพย์สินภายในบ้านจนทำให้ประชาชนมีการฟ้องร้องต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าตนเองยังไม่ได้รับรายงานแต่ถือว่าเป็นข้อมูลใหม่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเข้าไปตรวจสอบว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไรมีข้อเท็จจริงเรื่องนี้เกิดขึ้นหรือไม่
ทั้งนี้ สำหรับเรื่องการดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่และคริสต์มาสประจำปี 2568 ตนเองจะมีการเรียกประชุมในต้นสัปดาห์หน้ากับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการในการดูแลความสงบเรียบร้อยโดยเฉพาะพื้นที่จัดงาน