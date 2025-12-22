'เอเชียวาณิช' จัดทำปฏิทิน ๙ ทศวรรษนวมินทร์ มหาราชา สถิตเหนือกาลเวลาดวงใจชน มอบแก่ผู้มีอุปการะคุณ ปี 2569

วันที่ 22 ธ.ค. นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียวาณิช จำกัด ผู้นำสื่อการเรียนรู้เพื่อคุณภาพของสถานศึกษา ในศตวรรษที่ 21 ทำการผลิตและจำหน่ายซึ่งตำรา แบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสือเสริมการเรียน หนังสือห้องสมุด หนังสืออ่านประกอบ สมุด กระดาษ เอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทำการรับจ้างพิมพ์เอกสาร ทำการผลิตและจำหน่ายซึ่งอุปกรณ์ทางการศึกษา การเรียน การสอน ของทุกระดับชั้น ประกอบกิจการทางธุรกิจให้บริการด้านวิชาการ ฝึกอบรมบุคลากรให้กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยว่า ในวาระส่งท้ายปี พ.ศ.2568 เข้าสู่ศักราชใหม่ 2569
บริษัท เอเชียวาณิช จำกัด ได้จัดทำปฏิทินทรงคุณค่า 2569 "๙ ทศวรรษนวมินทร์ มหาราชา สถิตเหนือกาลเวลาดวงใจชน" หรือ "A Decade In Remembrance of our Beloved King Rama IX." ทศวรรษแห่งการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นดั่งแสงนำทางและศูนย์รวมใจของพสกนิกรชาวไทย รวบรวมเป็นปฏิทินทรงคุณค่า แทนคำขอบคุณแด่ ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน เป็นของขวัญปีใหม่ 2569 โดยสามารถติดตามรายละเอียด และสั่งจองได้ที่ www.asiawanich.com สแกน QR code เพิ่มเพื่อนทางไลน์กับเอเชียวาณิช
สำหรับปฏิทิน "๙ ทศวรรษนวมินทร์ มหาราชา สถิตเหนือกาลเวลาดวงใจชน" นั้น เป็นผลงานการออกแบบของ ICON IDEA ผู้เป็นเลิศด้านความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ การันตีด้วยรางวัล "สุริยศศิธร" ทุ่มเท ให้กับการรังสรรค์ ผลงานด้านสิ่งพิมพ์ ได้แก่ บัตรอวยพร ปฏิทิน และสมุดบันทึก สำหรับองค์กรต่างๆ ที่ต้องการผลิตภัณฑ์
ที่โดดเด่นด้วยความสวยงาม มีเอกลักษณ์ สัมผัสได้ถึงคุณภาพ ความประณีตดั่งงานศิลปะ ในนาม ICON Greetings Card โดยใช้เทคนิคพิเศษ หน้าปกปั๊มทองเค ปั๊มนูน SPOT UV หน้าภาพ SPOT UV ขนาดรวมฐาน 9x8 นิ้ว จำนวน 30 หน้า เข้าห่วงสีทอง ฐานปฏิทินแข็งแรงพิเศษ คุณภาพพรีเมี่ยม พร้อมกล่องสวยหรูสุดทรงคุณค่า.