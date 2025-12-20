ตร.เตือนภัย! แก๊งสแกมเมอร์ ล๊อกเป้า "ขรก.บำนาญ" งัดสารพัดอุบายหลอกโอนเงิน เสียหายนับล้าน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตือนภัย “ข้าราชการบำนาญ” เดือนธันวาคม แก๊งสแกมเมอร์พุ่งเป้าสูงวัย อุบายอัปเดตข้อมูล รับสิทธิ ลวงติดตั้งแอปพลิเคชันควบคุมโทรศัพท์ หลอกโอนเงินสูญนับล้าน พร้อมแนะวิธีป้องกัย
วันนี้ (20 ธ.ค.) พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กำชับปราบปรามสแกมเมอร์ การหลอกลวงออนไลน์ทุกรูปแบบเชิงรุก ตัดวงจรทุกมิติทั้งเส้นทางการเงิน ที่ตั้ง ผู้ร่วมขบวนการ และเน้นย้ำการสร้างวัคซีนป้องกันภัยออนไลน์ให้กับประชาชน ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลโดยศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ Anti Cyber Scam Center (ACSC) พบสถานการณ์น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับอาชญากรรมทางออนไลน์ที่มุ่งเป้าไปยังกลุ่มข้าราชการบำนาญและผู้สูงอายุ โดยพบว่าในเดือนธันวาคมนี้มีผู้ตกเป็นเหยื่อและสูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก
พล.ต.ท.ยิ่งยศ กล่าวว่า คนร้ายมักใช้แผนประทุษกรรม โดยเริ่มต้นจากการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเหยื่อ ซึ่งเชื่อว่ามีการรั่วไหลของข้อมูลข้าราชการบำนาญ ทำให้คนร้ายทราบทั้งชื่อ นามสกุล และหน่วยงานต้นสังกัดเดิมของเหยื่อ สร้างความน่าเชื่อถือในการติดต่อครั้งแรก โดยพฤติกรรมการหลอกลวงที่พบบ่อยที่สุดคือการโทรศัพท์ไปหาเหยื่อโดยตรง แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการหลังเกษียณ เช่น กรมบัญชีกลาง, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.), สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หรือฝ่ายฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยใช้ข้ออ้างต่าง ๆ นานาเพื่อหลอกลวงเหยื่อ ไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตข้อมูลเพื่อรับสิทธิประโยชน์ การขอรับเงินบำนาญ เงินบำเหน็จ หรือเงินฌาปนกิจ
"หลังจากใช้อุบายให้เหยื่อตายใจแล้ว คนร้ายจะชักจูงให้เหยื่อเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) ทำการพูดคุยต่อ จากนั้นจะส่งลิงก์สำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปลอมที่อ้างว่าเป็นของหน่วยงานราชการนั้น ๆ ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นมัลแวร์ที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมโทรศัพท์ของเหยื่อจากระยะไกล โดยเทคนิคสำคัญที่คนร้ายใช้คือการหลอกให้เหยื่อ "เปลี่ยนภาษา" ของแอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือให้เป็นภาษาอังกฤษ ก่อนที่จะทำการโอนเงิน ซึ่งทำให้เหยื่อส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุไม่คุ้นชินกับเมนูและข้อความแจ้งเตือนต่าง ๆ และง่ายต่อการถูกหลอกให้ทำธุรกรรมโดยไม่รู้ตัว" โฆษก ตร.ระบุ
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวด้วยว่า จากข้อมูลล่าสุดในเดือนธันวาคม 2568 เพียงเดือนเดียว มีกลุ่มผู้สูงวัยอายุระหว่าง 60-74 ปี เข้าแจ้งความถูกหลอกโอนเงิน มียอดความเสียหายตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงเกือบ 1 ล้านบาทต่อราย สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มข้าราชการบำนาญเป็นเป้าหมายหลักที่คนร้ายให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีเงินออมและอาจไม่เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการบำนาญและผู้สูงอายุ จึงขอประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันตนเองจากภัยออนไลน์ ดังนี้
1.อย่าเชื่อใจสายที่ไม่คุ้นเคย: หากมีโทรศัพท์อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนเสมอ และไม่ควรให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ
2.ห้ามกดลิงก์แปลกปลอม: ไม่ควรกดลิงก์ที่ได้รับผ่านทาง SMS หรือแอปพลิเคชันสนทนาต่าง ๆ โดยเด็ดขาด
3.ไม่ติดตั้งแอปพลิเคชันนอกแหล่งที่น่าเชื่อถือ: ควรดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Google Play Store หรือ Apple App Store เท่านั้น
4.ห้ามเปลี่ยนภาษาแอปฯ ธนาคารตามคำบอก: ธนาคารไม่มีนโยบายให้ลูกค้าเปลี่ยนภาษาของแอปพลิเคชันเพื่อทำธุรกรรมใด ๆ ทั้งสิ้น หากมีผู้แนะนำให้ทำเช่นนั้น ขอให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพทันที
5.ตรวจสอบกับหน่วยงานโดยตรง: หากไม่แน่ใจ ควรวางสายและโทรศัพท์กลับไปตรวจสอบกับหน่วยงานที่ถูกอ้างถึงด้วยตนเองผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นทางการ
หากท่านสงสัยว่าจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ หรือต้องการคำปรึกษา สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน 1441 หรือแจ้งเหตุด่วน 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง