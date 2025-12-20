ป.ป.ส. เปิดประมูลทรัพย์สินคดียาเสพติด ตัดวงจรการเงิน นำรายได้เข้ากองทุนฯ 148 ล้านบาท

MGR Online - เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดงานมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินคดียาเสพติด ส่งท้ายปี นำทรัพย์ยึดได้มาประมูล สร้างรายได้เข้ากองทุนฯ และคืนประโยชน์สู่แผ่นดิน
วันนี้ (20 ธ.ค.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จัดงานมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินคดียาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี พ.ต.ต. สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พล.ต.ต.จิรชาติ เจริญศรี รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ , พ.ต.อ.สุวัชรปกรณ์ วรเวสวุฑฒี รองผู้บังคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ , นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ และ น.ส.อารีภักดิ์ เงินบำรุง รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ท่ามกลางความสนใจจากประชาชนและสื่อมวลชนที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในงานอย่างคับคั่ง
พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดเผยว่า มหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินคดียาเสพติด ของสำนักงาน ป.ป.ส. ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการบริหารจัดการทรัพย์สินตามกฎหมาย แต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงมาตรการบังคับใช้กฎหมายในการยึดทรัพย์ ตัดวงจรการเงินของนักค้ายาเสพติด ทรัพย์สินที่นำมาประมูล 300 รายการ มีมูลค่าเริ่มต้นรวมกว่า 148 ล้านบาท ซึ่งมีทรัพย์สินที่น่าสนใจ อาทิ ทรัพย์สินประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับ อัญมณี วัตถุมงคล แบรนด์เนม โมเดลของสะสมหายาก ยานพาหนะ ทั้ง รถยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หลายรายการเป็นทรัพย์สินที่ยึดได้จากคดีเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญ ซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาให้ริบทรัพย์สินตกเป็นของกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงประเภททรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมแก่การเก็บรักษา
พ.ต.ต.สุริยา เผยว่า สำหรับไฮไลต์สำคัญของที่มาทรัพย์สินในครั้งนี้ มาจากการปราบปรามคดีใหญ่ อาทิ คดีในพื้นที่เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดทรัพย์สินรวม 16 รายการ มูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท โดยพบพฤติการณ์ใช้เงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดมาแปรสภาพเป็นสินทรัพย์มูลค่าสูง นอกจากนี้ ทรัพย์สินเด่นๆ ที่นำมาขายทอดตลาดในครั้งนี้ อาทิ รถยนต์ NISSAN สีขาว รุ่น GTR R35 ซึ่งถูกประมูลไปในราคา 4.1 ล้านบาท เป็นต้น
พ.ต.ต.สุริยา เผยต่อว่า สำหรับการนำทรัพย์สินคดียาเสพติดมาขายทอดตลาดในวันนี้ คาดว่าจะสร้างเม็ดเงินมูลค่าเกือบ 150 ล้านบาท ส่งเข้าสู่กองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อนำไปจัดสรรเป็นงบประมาณในการปกป้องและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างรอบด้านและครบวงจร ครอบคลุมทั้งด้านการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุน เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้เจ้าหน้าที่ การส่งเสริมงานด้านการบำบัดและฟื้นฟูผู้เสพให้กลับคืนสู่สังคม ตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยาเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละในการปฏิบัติงาน
"ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ยังให้ความสำคัญสูงสุดกับความโปร่งใส โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมตรวจสอบทรัพย์สินทุกรายการก่อนขายทอดตลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประมูล สำหรับบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนให้ความสนใจร่วมสู้ราคาคับคั่ง ซึ่งนอกจากจะได้ทรัพย์สินคุณภาพดีเป็นของขวัญปีใหม่แล้ว ยังถือเป็นการร่วมช่วยชาติสมทบทุนกองทุนฯ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป"