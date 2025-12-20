xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ส. เปิดประมูลทรัพย์สินคดียาเสพติด ตัดวงจรการเงิน นำรายได้เข้ากองทุนฯ 148 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



MGR Online - เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดงานมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินคดียาเสพติด ส่งท้ายปี นำทรัพย์ยึดได้มาประมูล สร้างรายได้เข้ากองทุนฯ และคืนประโยชน์สู่แผ่นดิน

วันนี้ (20 ธ.ค.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จัดงานมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินคดียาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี พ.ต.ต. สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พล.ต.ต.จิรชาติ เจริญศรี รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ , พ.ต.อ.สุวัชรปกรณ์ วรเวสวุฑฒี รองผู้บังคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ , นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ และ น.ส.อารีภักดิ์ เงินบำรุง รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ท่ามกลางความสนใจจากประชาชนและสื่อมวลชนที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในงานอย่างคับคั่ง

พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดเผยว่า มหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินคดียาเสพติด ของสำนักงาน ป.ป.ส. ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการบริหารจัดการทรัพย์สินตามกฎหมาย แต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงมาตรการบังคับใช้กฎหมายในการยึดทรัพย์ ตัดวงจรการเงินของนักค้ายาเสพติด ทรัพย์สินที่นำมาประมูล 300 รายการ มีมูลค่าเริ่มต้นรวมกว่า 148 ล้านบาท ซึ่งมีทรัพย์สินที่น่าสนใจ อาทิ ทรัพย์สินประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับ อัญมณี วัตถุมงคล แบรนด์เนม โมเดลของสะสมหายาก ยานพาหนะ ทั้ง รถยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หลายรายการเป็นทรัพย์สินที่ยึดได้จากคดีเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญ ซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาให้ริบทรัพย์สินตกเป็นของกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงประเภททรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมแก่การเก็บรักษา


พ.ต.ต.สุริยา เผยว่า สำหรับไฮไลต์สำคัญของที่มาทรัพย์สินในครั้งนี้ มาจากการปราบปรามคดีใหญ่ อาทิ คดีในพื้นที่เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดทรัพย์สินรวม 16 รายการ มูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท โดยพบพฤติการณ์ใช้เงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดมาแปรสภาพเป็นสินทรัพย์มูลค่าสูง นอกจากนี้ ทรัพย์สินเด่นๆ ที่นำมาขายทอดตลาดในครั้งนี้ อาทิ รถยนต์ NISSAN สีขาว รุ่น GTR R35 ซึ่งถูกประมูลไปในราคา 4.1 ล้านบาท เป็นต้น

พ.ต.ต.สุริยา เผยต่อว่า สำหรับการนำทรัพย์สินคดียาเสพติดมาขายทอดตลาดในวันนี้ คาดว่าจะสร้างเม็ดเงินมูลค่าเกือบ 150 ล้านบาท ส่งเข้าสู่กองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อนำไปจัดสรรเป็นงบประมาณในการปกป้องและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างรอบด้านและครบวงจร ครอบคลุมทั้งด้านการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุน เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้เจ้าหน้าที่ การส่งเสริมงานด้านการบำบัดและฟื้นฟูผู้เสพให้กลับคืนสู่สังคม ตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยาเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละในการปฏิบัติงาน


"ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ยังให้ความสำคัญสูงสุดกับความโปร่งใส โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมตรวจสอบทรัพย์สินทุกรายการก่อนขายทอดตลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประมูล สำหรับบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนให้ความสนใจร่วมสู้ราคาคับคั่ง ซึ่งนอกจากจะได้ทรัพย์สินคุณภาพดีเป็นของขวัญปีใหม่แล้ว ยังถือเป็นการร่วมช่วยชาติสมทบทุนกองทุนฯ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป"






ป.ป.ส. เปิดประมูลทรัพย์สินคดียาเสพติด ตัดวงจรการเงิน นำรายได้เข้ากองทุนฯ 148 ล้านบาท
ป.ป.ส. เปิดประมูลทรัพย์สินคดียาเสพติด ตัดวงจรการเงิน นำรายได้เข้ากองทุนฯ 148 ล้านบาท
ป.ป.ส. เปิดประมูลทรัพย์สินคดียาเสพติด ตัดวงจรการเงิน นำรายได้เข้ากองทุนฯ 148 ล้านบาท
ป.ป.ส. เปิดประมูลทรัพย์สินคดียาเสพติด ตัดวงจรการเงิน นำรายได้เข้ากองทุนฯ 148 ล้านบาท
ป.ป.ส. เปิดประมูลทรัพย์สินคดียาเสพติด ตัดวงจรการเงิน นำรายได้เข้ากองทุนฯ 148 ล้านบาท
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น