"มนัส บุญจำนงค์" นอนคุกคืนแรกไม่ค่อยหลับ-เครียดบ้าง ยังไม่มีสอนมวย

โฆษกราชทัณฑ์ เผย "มนัส บุญจำนงค์" ไม่มีโรคประจำตัว ทานข้าวได้ปกติ นอนคุกคืนแรกไม่ค่อยหลับ ยังไม่ได้สอนมวยแค่นำออกกำลังกาย
จากกรณีเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปทส. นำกำลังจับกุม นายมนัส บุญจำนงค์ อายุ 45 ปี อดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิก ตามหมายจับศาลแขวงดอนเมือง ที่ 35/2568 ลงวันที่ 28 ม.ค. 2568 ข้อหาฉ้อโกง และหมายจับศาลแขวงดอนเมือง ที่110/2568 ลงวันที่ 31 มี.ค.68 ข้อหาฉ้อโกง โดยจับได้ที่ห้องพัก ภายในคอนโดฯ แห่งหนึ่งใน ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี
สืบเนื่องจากเมื่อปี 2564 มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ สน.ดอนเมือง ว่าถูก นายมนัส หลอกขายโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล อ้างว่าได้โควตามาจากอดีตนักมวยฮีโร่โอลิมปิกรุ่นพี่อีกทอดหนึ่ง ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินให้ไป 2 ล้านบาท เมื่อถึงกำหนดกลับไม่ได้รับโควตาสลากฯ จึงพยายามทวงถามขอเงินกลับคืน แต่กลับถูกบ่ายเบี่ยง จึงเชื่อว่าถูกหลอก หลังมีการแจ้งความพนักงานสอบสวน สน.ดอนเมือง ได้ออกหมายเรียก ก่อนที่นายมนัส พร้อมทนายความเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา และอนุญาตให้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว แต่เมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาล นายมนัส กลับไม่มาฟังคําพิพากษาตามนัดหมาย
ต่อมา ศาลได้มีคําพิพากษาใน คดีที่ 1 จําคุก 1 ปี 6 เดือน และ คดีที่ 2 จําคุก 1 ปี 3 เดือน รวมโทษ 2 ปี 9 เดือน ก่อนจะออกหมายจับไว้ จนนำมาสู่การตามจับกุมตัวดังกล่าว พร้อมนำตัวส่งศาลแขวงดอนเมือง ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย และศาลมีคําสั่งส่งตัวไปคุมขังที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร ตามที่มีการรายงานข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (20 ธ.ค.) นายยุทธนา นาคเรืองศรี รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และในฐานะโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงการนอนเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครคืนแรกของ นายมนัส บุญจำนงค์ อดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิก ว่า วานนี้ (19 ธ.ค.) หลังจากเจ้าหน้าที่เรือนจำฯ ดำเนินการรับตัวผู้ต้องหาตามขั้นตอนต้องมีการตรวจประวัติและสุขภาพตามระเบียบ เช่น ตรวจสอบเอกสาร หมายจำคุก หมายเลขประจำตัวประชาชน พิมพ์ลายนิ้วมือ เป็นต้น ส่วนสุขภาพไม่พบมีโรคประจำตัวและจิตปกติดี สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ พร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้ต้องขังใหม่จะแยกเข้าห้องควบคุมโรคตามมาตรการหรือแดนแรกรับ (แดน 2) ประมาณ 5 วัน ก่อนพิจารณาย้ายแดนต่อไป
"เบื้องต้น ได้รับรายงานว่า นายมนัส มีความเครียดบ้าง นอนไม่ค่อยหลับในเรือนจำฯ คืนแรก ตามปกติของผู้ต้องขังเข้าใหม่ อาจใช้ระยะเวลาสักพักในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในเรือนจำ นอกจากนี้ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เป็นเรือนจำระหว่างพิจารณาคดี เมื่อศาลตัดสินจะส่งตัวไปเรือนจำอื่นและไม่มีการฝึกอาชีพ แม้ผู้ต้องหามีความสามารถเป็นอดีตนักมวยทีมชาติอาจไม่ได้ถึงขั้นกับต้องสอนมวยจริงจัง แต่ทำได้แค่เพียงนำผู้ต้องขังคนอื่นๆ ออกกำลังกายทั่วไปเท่านั้น"