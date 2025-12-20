รวบแล้ว 6 ตำรวจเก๊ตบทรัพย์ร้านค้า แค้นถูกอดีตนายจ้างไล่ออก เพราะติดเหล้า-ขโมยเงินบ่อย

ตำรวจ สน.มีนบุรี จับกุม 6 ผู้ต้องหา อ้างเป็นตำรวจตบทรัพย์ร้านค้า ย่านร่มเกล้า สาเหตุแค้นหลังถูกอดีตนายจ้างไล่ออก เพราะติดเหล้า-ขโมยเงินบ่อย
วันนี้ (20 ธ.ค.) พ.ต.อ.สมโภช ทองมูล ผกก.สน.มีนบุรี พ.ต.ท.อรรณพ สังข์เสน รอง ผกก.สส.สน.มีนบุรี พ.ต.ท.ธัษษภณณ์ มหธรธนนนณ์ สว.สส.สน.มีนบุรี พ.ต.ท.ประจักษ์ กุลนาพันธ์ สว.สส.มีนบุรี พร้อมชุดสืบสวนมีนบุรี ร่วมกันจับกุมตัว นายสำเริง หรือจอร์จ อายุ 51 ปี นายทวีศักดิ์ หรือขวัญ อายุ 40 ปี นายวิวัฒน์ หรือเอ อายุ 45 ปี นายฉัตรชัย หรือโบ้ อายุ 30 ปี นายมูฮัมเหม็ด หรือโอเล่ อายุ 25 ปี และ น.ส.เกษร หรือษร อายุ 40 ปี โดยจับกุมได้ที่ภายในบ้านเช่าแห่งหนึ่งในซอยปรีดีพนมยงค์ 26 เขตวัฒนา กทม.
สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 21.23 น. ผู้เสียหายพักอาศัยอยู่ที่บ้านในซอยร่มเกล้า 1 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. โดย น.ส.เกษร ผู้ต้องหาได้เข้าไปเคาะประตูบ้าน อ้างว่า มาขอดูสินค้าของร้านที่บ้านผู้เสียหาย เมื่อผู้เสียหายเปิดประตู ได้พากลุ่มผู้ต้องหาชายอีก 5 คน เข้าไปภายในบ้าน และแอบอ้างตนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากนั้นผู้ต้องหาทั้ง 6 คน ได้สั่งให้คนภายในบ้านมานั่งรวมกันบริเวณโซฟาชั้น 1 และยึดโทรศัพท์มือถือทั้งหมดไว้ ก่อนจะแยกย้ายกันตรวจค้นบ้านทั้งชั้น 1 และชั้น 2 และขอตรวจเอกสารพนักงานของร้านที่อยู่ภายในบ้านว่ามีหนังสือเดินทางถูกต้องหรือไม่ แต่พนักงานของร้านได้มีเอกสารถูกต้องครบทุกคน
ต่อมากลุ่มคนร้ายได้อ้างว่าพบสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นกระบอกไฟฉาย 2 แท่ง และบอกกับผู้เสียหายว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้า และมียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ และขอเรียกร้องเงินจากผู้เสียหายเป็นจำนวน 30,000 บาท ก่อนต่อรองเหลือ 10,000 บาท ก่อนที่ น.ส.เกษร หนึ่งในกลุ่มคนร้าย จะพาผู้เสียหายออกไปกดเงินสดที่ตู้ ATM ที่ตลาดทองร่มเกล้า นอกจากนี้ ผู้ต้องหายังได้เอาเครื่องประดับจี้สร้อยคอหิน จำนวน 2 ชิ้น มูลค่าประมาณ 1,400 บาทไป โดยผู้เสียหายไม่อาจขัดขืนได้ ก่อนที่ผู้ต้องหาทั้งหมดจะหลบหนีไป จากนั้นผู้เสียหายได้ตรวจเช็กทรัพย์สินภายในบ้านก็พบว่าโทรศัพท์ของแม่บ้านได้หายไปจำนวน 1 เครื่อง หลังเกิดเหตุ ผู้เสียหายโทรฯ ปรึกษากับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และตำรวจ สน.มีนบุรี จึงทราบว่ากลุ่มคนร้าย เป็นตำรวจเก๊ ก่อนเข้าแจ้งความ กระทั่งตำรวจตามไปจับกุมตัวไว้ได้
รายงานข่าวแจ้งว่า หลังถูกจับ ผู้ต้องหารับว่า มูลเหตุจูงใจเกิดจาก นายโกแวน อดีตพนักงานร้านของผู้เสียหาย และภรรยา แค้นใจที่ถูกไล่ออกก่อนหน้านี้ เนื่องจาก นายโกแวน ติดสุราและขโมยเงินหลายครั้ง จึงจ้างลูกมือของตำรวจ สน.แห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ เซตทีมมารีดทรัพย์ผู้เสียหาย
เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาว่า ร่วมกันอั้งยี่และซ่องโจร กรรโชกทรัพย์ ลักทรัพย์ และแสดงตัวเป็นเจ้าพนักงาน ส่วน นายโกแวน และภรรยา อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป