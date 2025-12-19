"ดีเอสไอ" รับเป็นคดีพิเศษ "บ.เจเคเอ็น" ประสาน อสส. พบบางส่วนกระทำผิดนอกราชอาณาจักร

MGR Online - ดีเอสไอ แจง ก.ล.ต. กล่าวหา JKN ตกแต่งงบการเงิน เป็นคดีพิเศษ เร่งประสานอัยการสูงสุด กรณีพบกระทำผิดบางส่วนนอกราชอาณาจักร - กรณีหุ้นกู้ JKN ยังอยู่ในอำนาจ ก.ล.ต.
วันนี้ (19 ธ.ค.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เผยแพร่เอกสารชี้แจง โดยระบุว่า "ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ กรมสอบสวนคดีพิเศษให้ดำเนินคดีกับ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (JKN) และผู้บริหารของบริษัทดังกล่าวบางราย กรณีได้ร่วมกันสั่งการหรือกระทำการสร้างรายการเจ้าหนี้และลูกหนี้ต่างประเทศปลอมจากการซื้อขายคอนเทนต์ โดยร่วมกันกระทำหรือยินยอมให้มีการลงข้อความเท็จ และ/หรือ ทำบัญชีไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่ตรงต่อความเป็นจริง ในงบการเงินประจำปี 2566 และเอกสารบัญชีสำหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2567 ของ JKN เพื่อลวงบุคคลใด ๆ และได้นำส่งงบการเงินที่เป็นเท็จดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และได้เปิดเผยหรือเผยแพร่ต่อประชาชนทั่วไปผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ อันเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดตามมาตรา 281/10 ประกอบมาตรา 300 และมาตรา 312 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมมูลค่าความเสียหายเป็นเงินจำนวนกว่า 1,600 ล้านบาท โดย กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับเรื่องดังกล่าวไว้ทำการสอบสวนเป็นคดีพิเศษที่ 120/2568 แล้วนั้น
จากการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี และมีประเด็นของการกระทำความผิดบางส่วน อาจเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 กำหนดให้อัยการสูงสุด หรือผู้ที่อัยการสูงสุดมอบหมาย เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบการสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงสรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ตรวจพบเสนอไปยังอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาและมีคำสั่งแล้ว โดยอยู่ระหว่างประสานงานเพื่อทราบข้อเท็จจริงและคำสั่งของอัยการสูงสุดในเรื่องดังกล่าว
อนึ่ง สำหรับกรณีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ของ JKN นั้น ปัจจุบันสำนักงาน ก.ล.ต. ยังพิจารณาดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยมิได้ร้องทุกข์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ทำการสอบสวนคดีในเรื่องดังกล่าวตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 แต่อย่างใด จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน"