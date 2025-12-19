ปารีณา เฮ ศาลยกฟ้อง ไม่หมิ่น "วีระ สมความคิด" ปมโพสต์เป็นนักร้องรับจ้าง

"ปารีณา" เฮ! ศาลยกฟ้อง ไม่หมิ่น "วีระ สมความคิด" ปมโพสต์แสดงความเห็นเป็นนักร้องรับจ้าง ชี้ไม่ยืนยันข้อเท็จจริง ไม่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
เมื่อเวลา 13.30 น.วันนี้ (19 ธ.ค.) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ห้องพิจารณา 714 ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีดำอ.711/2567 ที่นายวีระ สมความคิด ประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น (คปต.)เป็นโจทก์ฟ้อง น.ส.ปารีณาหรือ เอ๋ ไกรคุปต์ อดีต สส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ เป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา ,พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ พร้อมเรียกค่าเสียหายจำนวน3 แสนบาท จำเลยให้การปฏิเสธ และได้รับการประกันตัว
คำฟ้องโจทก์ระบุว่า โจทก์เป็นประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น (คปต.) ทําหน้าที่ช่วย ราชการต้านภัยคอร์รัปชั่นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน การทํางานของโจทก์เพื่อประชาชน
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 จําเลยได้บังอาจกระทําความผิดต่อกฎหมายอาญา โดยโจทก์ พบเห็นเฟซบุ๊กของจําเลยใช้ชื่อว่า ปารีณา ไกรคุปต์ โพสต์ข้อความตอนหนึ่งว่า เมื่อวีระตัดหน้าปารีณา ร้องฟาร์มหมู ปากท่อ บุกรุกป่า ก็ขอส่งกําลังใจนะคะ..โดย จําเลยได้แชร์ภาพถ่ายและข่าวเรื่องดังกล่าวว่า วีระ แจ้งความเอาผิด ฟาร์มสุกรของนักการเมืองในราชบุรีบุกรุกป่าสงวนฯ โดยไม่เคยได้รับอนุญาตจาก โจทก์มาก่อน
เพราะขณะนั้น จําเลยยังคงมีข้อพิพาทและสาเหตุโกรธเคืองกับโจทก์ เมื่อโจทก์ดูโพสต์ข้อความต่างๆ ของบุคคลที่สามนั้น ปรากฏว่า มีโพสต์หนึ่ง ที่สอบถามจําเลยว่า ดีกันแล้ว คราวที่แล้วร้องตะโกนเรียก ไอ้... ใช่คนเดียวกัน ไหมครับคุณเอ๋... จําเลยได้โพสต์ข้อความตอบกลับ ว่า ...นักร้องรับจ้างไงจะใครล่ะ...." อันเป็นความหมายที่เข้าใจได้ทั่วไปชัดแจ้งว่า จําเลยตั้งใจสื่อสารให้บุคคลทั่วไปหรือ บุคคลที่สามทราบทั่วกันว่า โจทก์เป็นคนไม่ดีเป็นนักร้องรับจ้าง(ได้รับเงินในการไปร้องเรียนข้าราชการ ทุจริต) อันเป็นการแสดง ข้อความอันเป็นความเท็จใส่ความโจทก์ ย่อมหมายถึง โจทก์รับเงินก่อนทํางาน รับเงินก่อนร้องเรียนข้าราชการคอรัปชั่น ซึ่งล้วนเป็นเท็จ ทำให้โจทก์ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยตามความผิด เรียกค่าเสียหายจำนวน 3 แสนบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี และโพสต์ข้อความขอโทษโจทก์ผ่านทางเฟซบุ๊กด้วย
ศาลไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมีมูลให้ประทับฟัองคดีไว้พิจารณา
ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วว่า ข้อความที่จำเลยโพสต์ว่า นักร้องรับจ้างไงจะใครล่ะ ความหมายตามพจนานุกรม ความหมายว่า นักร้องหมายถึงศิลปิน นักร้องที่ทำงานโดยรับค่าจ้าง เป็นอาชีพสุจริต ส่วนคำว่านักร้องรับจ้างทางการเมืองผู้ที่สนใจทางการเมืองเท่านั้นถึงเข้าใจว่าหมายถึงผู้ที่ทำการร้องเรียนไปในทางที่ไม่ดี ดังนั้นคำว่านักร้องรับจ้างจึงไม่ใช่ข้อความที่จะทำให้เสื่อมเสียโดยตัวเอง ผู้ที่รับฟังจะต้องนำบริบทเนื้อหาแวดล้อมอื่นเข้ามาประกอบด้วยจึงจะเข้าใจ
ศาลจึงเห็นว่าข้อความดังกล่าวไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริงว่าหมายถึงโจทก์ ไม่ได้ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือถูกดูหมิ่นเกลียดชัง การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท ตามมาตรา 326,328 และจำเลยไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหาย 3 แสนบาทให้แก่โจทก์พิพากษายกฟ้อง
โดยภายหลังจากฟังคำพิพากษาเสร็จสิ้นน.ส.ปารีณา เดินทางกลับทันทีโดยไม่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน