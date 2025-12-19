รพ.ตำรวจ จับมือตำรวจนครบาล และโรงเรียนวัดบวรมงคล จัดกิจกรรมจิตอาสาตรวจสุขภาพเชิงรุก ส่งทีมแพทย์เฉพาะทางลงพื้นที่ดูแลสุขภาพครู นักเรียน ประชาชน และตำรวจ สน.บวรมงคล ตอกย้ำบทบาท “ตำรวจเพื่อประชาชน” ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
วันนี้ (19 ธ.ค.) ที่ หอประชุมอาคารพระราชศรีวิริยาภรณ์ โรงเรียนวัดบวรมงคล โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล และโรงเรียนวัดบวรมงคล จัดกิจกรรม “จิตอาสาตรวจสุขภาพเชิงรุก” เพื่อดูแลสุขภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ รวมถึงข้าราชการตำรวจสน.บวรมงคล
กิจกรรมดังกล่าวมี พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล, พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมนุกูลกิจ รักษาราชการแทนนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ, ว่าที่ร้อยตรีวัชรา งามมีฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล พร้อมด้วยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดบวรมงคล ร่วมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการจัดกิจกรรมอย่างดียิ่ง
ภายในงาน โรงพยาบาลตำรวจได้จัดทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพอย่างครบวงจร อาทิ การตรวจความดันโลหิต ตรวจสุขภาพหัวใจ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Echocardiogram) การตรวจสุขภาพตับด้วยเครื่อง Fibroscan การตรวจวิเคราะห์เลือด ตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป รวมถึงการตรวจสุขภาพช่องปาก พร้อมให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายให้ความรู้ด้านสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาพตั้งแต่วัยเยาว์ อันเป็นการวางรากฐานด้านสุขภาวะที่ดีในระยะยาว
ด้าน พล.ต.ท.ไพบูลย์ เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ เครื่องอัลตราซาวด์ตรวจภาวะไขมันพอกตับ เครื่องอัลตราซาวด์ตรวจหัวใจ การตรวจสุขภาพฟันนักเรียนระดับ ม.1–ม.6 รวมถึงการประเมินและคัดกรองสุขภาพจิตสำหรับครู นักเรียน และผู้ที่ประสงค์เข้ารับการตรวจ ตลอดจนข้าราชการตำรวจ สน.บวรมงคล และตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 7
พร้อมกันนี้ ยังได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านเพศศึกษา สุขภาพช่องปาก และการตรวจสุขภาพทั่วไป โดยทีมแพทย์และจิตอาสาของโรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งได้เตรียมความพร้อมในการออกหน่วยตรวจและลงพื้นที่ตามการประสานหรือคำร้องขออย่างต่อเนื่อง โดยย้ำว่ากิจกรรมจิตอาสาลักษณะนี้เป็นภารกิจเสริมเพื่อชุมชนที่โรงพยาบาลตำรวจดำเนินการมาอย่างสม่ำเสมอ และจะเดินหน้าต่อเนื่องในอนาคต ถือเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนและครอบครัว ภายใต้นโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำหรับการประเมินคัดกรองด้านสุขภาพจิตนั้น พล.ต.ท.ไพบูลย์ ระบุว่า ผลเบื้องต้นยังไม่พบประเด็นที่น่ากังวล โดยการเข้ารับการประเมินของเด็กและเยาวชนจะคำนึงถึงสิทธิของเด็กและผู้ปกครองเป็นสำคัญ ขณะเดียวกัน หากพบปัญหาความรุนแรงในกลุ่มเด็กและเยาวชน ก็มีหน่วยงานที่ดูแลด้านเด็กและสตรีคอยให้คำปรึกษาและดูแลควบคู่กันอยู่แล้ว
ด้าน พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล กล่าวว่า มีความห่วงใยสุขภาพของข้าราชการตำรวจในพื้นที่ เนื่องจากต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักและมีเวลาจำกัด จึงถือโอกาสนำกำลังพลเข้าร่วมตรวจสุขภาพในครั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงภาวะสุขภาพของตนเอง หากพบความผิดปกติจะได้เข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงที เพื่อกลับไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลและรับใช้ประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ขณะที่ ว่าที่ร้อยตรีวัชรา งามมีฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล กล่าวว่า ในนามของโรงเรียน ขอขอบคุณโรงพยาบาลตำรวจที่นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาดูแลสุขภาพนักเรียน ชุมชน และเครือข่าย เนื่องจากโรงเรียนและชุมชนยังขาดโอกาสในการเข้าถึงแพทย์โดยตรง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีและสร้างประโยชน์อย่างยิ่งต่อเด็กนักเรียนและประชาชนในพื้นที่
นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียนร่วมกิจกรรม อาทิ นายชาติชาย สุขสมนึก ซึ่งมีส่วนสำคัญในการประสานให้เกิดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อดูแลเด็กนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน พร้อมเชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่านที่มีทรัพยากรหรือศักยภาพ ร่วมตอบแทนและสนับสนุนกิจกรรมดีๆ ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
ในกิจกรรมวันนี้ นายอรัญ เลียงถนอมตัวแทนศิษย์เก่า รุ่น 1651 ที่เกษียณแล้ว ยังได้มีการประชาสัมพันธ์แนวคิดเรื่องอาชีพเสริมหลังเกษียณ โดยแนะนำให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เลือกทำในสิ่งที่ชอบและเหมาะสมกับกำลังกายและกำลังทรัพย์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยสูงอายุ โดยยกตัวอย่างการทำสวนมะพร้าวที่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และการแปรรูปผลผลิตเพื่อสุขภาพ จำหน่ายในนาม “บ้านอรัญโฮมเมด” อาทิ น้ำมะพร้าว พุดดิ้งมะพร้าวน้ำหอม โยเกิร์ตมะพร้าว และมะพร้าวแก้ว ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่านเฟซบุ๊ก บ้านอรัญโฮมเมด
สำหรับ การจัดกิจกรรมจิตอาสาตรวจสุขภาพเชิงรุกในครั้งนี้ นับเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของ โรงพยาบาลตำรวจ ในฐานะหน่วยงานด้านการแพทย์ที่มีความพร้อมทั้งบุคลากรและเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย “ตำรวจเพื่อประชาชน” อย่างเป็นรูปธรรม และมุ่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคมในการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป