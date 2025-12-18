"สนธิญา" ร้อง บช.น.ตรวจสอบโปรหญิง RoV โกงซีเกมส์ ทำไทยขายหน้าไปทั่วโลก

MGR Online-"สนธิญา" ร้อง บช.น.ตรวจสอบนักกีฬาอีสปอร์ต RoV ใช้โปรแกรมโกงแข่งขันซีเกมส์ จนเพื่อนร่วมทีมขอถอนตัวแสดงสปิริต จี้ถ้ามั่นใจว่าถูกออกมาสู้ แต่ถ้าผิดควรขอโทษ เผยตนเองจบด้านกีฬารู้พฤติกรรมและเจตนา ในการเอาชนะคู่แข่งเป็นอย่างดี การกระทำดังกล่าวทำให้เกิดความขายหน้าไปทั่วโลก ทั้งที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
วันนี้ (18 ธ.ค.) ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) นายสนธิญา สวัสดี เดินทางมายื่นตรวจสอบ กรณีนักกีฬาอีสปอร์ตมีโกงการแข่งขัน RoV และถอนตัวออกจากการแข่งขันซีเกมส์ 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ว่าการกระทำดังกล่าว เข้าข่ายการฉ้อโกง เพื่อให้ได้มาซึ่งรางวัลในการแข่งขันหรือไม่ และหากผิดจริงให้ดำเนินคดีเพื่อไม่เป็นเยี่ยงอย่าง และเป็นเกียรติยศของประเทศชาติ โดยมี พ.ต.อ.ธนโชติ ฤกษ์ดี ผกก.ฝอ.4 บก.อก.บช.น.รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
นายสนธิญา กล่าวว่า เบื้องต้นพบว่ามีผู้เข้าแข่งขัน 5 คน บางคนเข้าข่ายกระทำความผิดโกงการแข่งขัน เพื่อหวังผลให้ได้เหรียญทอง และเงินรางวัล จึงมองว่าพฤติกรรมดังกล่าว เข้าข่ายความผิดฉ้อโกงจึงอยากให้ บช.น.สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดว่า มีความผิดอย่างไรหรือไม่ ในฐานะที่ตนเรียนจบด้านกีฬามาจึงรู้พฤติกรรม หรือเจตนาในการที่จะเอาชนะคู่แข่งเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ ด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องนั้นถือว่าไม่เป็นสุภาพบุรุษ
"ไม่อยากให้เอาเป็นพฤติกรรมเยี่ยงอย่าง เพราะเด็กรุ่นใหม่ จำเป็นที่จะต้องปลูกฝังให้เคารพในเรื่องของกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยของการกีฬา ซีเกมส์ถือเป็นการแข่งขันกีฬาระดับชาติ การกระทำดังกล่าวทำให้เกิดความขายหน้าไปทั่วโลก ทั้งที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน" นายสนธิญา กล่าว
นายสนธิญา กล่าวต่อว่า การตั้งใจเจตนาคือการทำให้การแข่งขันไม่สุจริต ขอเรียกร้องน้องคนนั้นถ้ามั่นใจว่าตัวเองถูกขอให้สู้ ถ้าทำไม่ถูกให้ออกมาขอโทษ ควรออกมาให้การกับตำรวจ ฉ้อโกงไปสู้ผลประโยชน์ที่จะได้ ถ้าไม่มีเงินรางวัลคุณจะทำแบบนี้หรือไม่ ต้องให้ความเป็นธรรมกับนักกีฬาที่ไม่ได้ไปต่อ ประเทศชาติเสียหาย เข้าใจว่าที่ทำต้องมีเหตุผลแล้วอธิบายได้ ไม่คิดว่าจะเอาน้องติดคุก มีสติ รู้จักการแพ้ชนะ เป็นคนโตขึ้นมีคุณภาพอาจนำไปสู่การกระทำ ที่ผิดต่อกระบวนการกฎหมายอาญาฉ้อโกงได้
พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น.กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากมีผู้เสียหายเข้ามาร้องทุกข์ บช.น.พร้อมดำเนินการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทุกฝ่าย ขณะที่ พ.ต.อ.ธนโชติ กล่าวว่า กรณีดังกล่าว ทางตำรวจได้รับเอกสารร้องเรียนไว้แล้ว และจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ว่า การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดหรือไม่ อย่างไร เกิดเหตุที่ไหน ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับนักกีฬาหญิงคนดังกล่าว ถูกตั้งข้อสงสัยว่า อาจมีการติดตั้งโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตลงในอุปกรณ์แข่งขัน เพื่อให้คนอื่นซึ่งอยู่นอกสนามสวมรอยแข่งขันแทน อันเป็นการฝ่าฝืนกติกาการแข่งขัน จนถูกสั่งแบนจากทีมชาติ ต่อมาทีม RoV ของไทยประกาศถอนตัวจากการแข่งขันเพื่อแสดงสปิริต.