ปคบ.บุกตรวจสอบโรงงานรีไซเคิลน้ำมันเครื่องเถื่อน ยึดของกลางเกือบ 7 แสนลิตร

ตำรวจ ปคบ. ขยายผลบุกตรวจสอบ โรงงานรีไซเคิลน้ำมันเครื่องเถื่อนเมืองปทุมฯ ยึดของกลางกว่า 697,200 ลิตร มูลค่ากว่า 13 ล้านบาท
วันนี้ ( 18 ธ.ค. ) พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. สั่งการ พ.ต.อ.ธนาทัศน์ ศรีพิพัฒน์ ผกก.(สอบสวน) รรท.ผกก.2 บก.ปคบ. พ.ต.ท.จำรูญ คำมา สว.กก.2 บก.ปคบ. พ.ต.ต.มนูญ แทงทอง สว.กก.2 บก.ปคบ. สนธิร่วมกับเจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัดปทุมธานี เข้าตรวจสอบบริษัทผลิตและจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี หลังต้องสงสัยว่าลักลอบผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาต
สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น หรือ น้ำมันเครื่องเถื่อน สูตร 20W-50 ที่ที่ร้านจำหน่ายแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.ไผ่กองดิน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี จึงขยายผลสืบสวนต่อเนื่องเรื่อยมา กระทั่งทราบว่า น้ำมันเครื่องดังกล่าวมีแหล่งผลิตที่โรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี จึงรวบรวมหลักฐานขออำนาจศาลเข้าตรวจค้นพบผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องและวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 697,200 ลิตร คิดเป็นมูลค่ากว่า 13,944,000 บาท
นอกจากนี้จากการตรวจสอบภายในสถานประกอบการ ยังพบว่า ไม่มีแหล่งน้ำที่มีปริมาณเพียงพอสำหรับการระงับอัคคีภัย, ไม่มีการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มถังเก็บน้ำมันหล่อลื่นขนาด 40,000 ลิตร ตามที่กฎหมายกำหนดอีกด้วย ซึ่งเข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง โดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่กำหนด
จากการสอบถาม กรรมการบริษัทดังกล่าว ให้การอ้างว่า น้ำมันหล่อลื่นทั้งหมดที่ตรวจพบนั้นได้มาจากการประมูลน้ำมันเครื่องใช้แล้วจากบริษัทเอกชนเพื่อนำมาฟื้นฟูคุณภาพ ก่อนจะส่งออกจำหน่ายให้กับลูกค้าต่างประเทศเท่านั้น แต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อ เนื่องจากแนวทางสืบสวนตรวจสอบพบหลักฐานว่าผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นดังกล่าว เคยถูกจำหน่ายภายในประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี มาก่อนหน้านี้ เบื้องต้นจึงทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำมันหล่อลื่นสูตร 20W-50 ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ เพื่อประกอบสำนวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป