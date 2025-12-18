ประเดิมเดือด! ตม.นครปฐม เปิดฉากกวาดล้างส่งท้ายปี บุกแคมป์กำแพงแสน เชือดไก่ให้ลิงดู จับปรับเจ้าบ้านวันเดียวทะลุ 2 แสน เซ่นปมไม่แจ้งที่พักต่างด้าว 139 หัว

เปิดฉากวันแรกอย่างดุเดือดสำหรับการระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาล ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ระหว่างวันที่ 17-25 ธ.ค. 68 ตม.จว.นครปฐม ไม่รอช้า สนองนโยบายปูพรมจัดระเบียบพื้นที่ทันที โดยมุ่งเป้าบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.คนเข้าเมือง อย่างเข้มข้น เพื่อตัดวงจรอาชญากรรมที่แฝงตัวมากับแรงงานต่างด้าว ผลงานชิ้นโบแดงวันแรกฟันค่าปรับเข้ารัฐกว่า 2 แสนบาท
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568 ภายใต้การอำนวยการ ของ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 พ.ต.อ.ชินวุฒิ ตั้งวงษ์เลิศ รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 พ.ต.อ.จิรพงศ์ รุจิรดำรงค์ชัย ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐม พ.ต.ท.จิรโชติวัจน์ คล้ายคลึง รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐม พ.ต.ท.มิตรชัย พรมจันทร์ สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐม เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐม
ปฏิบัติการครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตม.จว.นครปฐม ได้บูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จัดหางาน, แรงงานจังหวัด, กอ รมน และตำรวจพื้นที่ ปูพรมเข้า X-Ray พื้นที่เป้าหมายในเขต ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จว.นครปฐม หลังการสืบสวนทราบว่าเป็นจุดที่มีแรงงานต่างด้าวพักอาศัยอยู่หนาแน่น จากการจู่โจมเข้าตรวจสอบห้องพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ หมู่ 9 ต.สระพัฒนา พบพิรุธว่าไม่มีประวัติการแจ้งเข้าพักอาศัยในระบบ
เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจสอบหนังสือเดินทางและเอกสารประจำตัวของกลุ่มแรงงานสัญชาติเมียนมาอย่างละเอียดผ่านระบบสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง (Biometrics) ผลปรากฏว่า พบต่างด้าวพักอาศัยอยู่จริงถึง 139 ราย โดยที่เจ้าบ้านหรือผู้ดูแลเพิกเฉย ไม่ได้ดำเนินการแจ้งที่พักอาศัยต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 38 อย่างชัดเจน
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่เจ้าของและผู้ดูแลในฐานความผิด "เป็นเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหสถาน รับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยโดยไม่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่กำหนด" และดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายแบบเรียงตัว รวม 139 ราย คิดเป็นยอดเงินค่าปรับสูงถึง 222,400 บาท พร้อมทั้งได้กำชับและประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงหน้าที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดช่องโหว่ทางกฎหมายที่กลุ่มมิจฉาชีพอาจใช้เป็นที่กบดาน
ทางด้าน พ.ต.อ.จิรพงศ์ รุจิรดำรงค์ชัย ผกก.ตม.จว.นครปฐม ได้กล่าวทิ้งท้ายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนว่า "การปฏิบัติการครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการกวาดล้างตามนโยบาย ตร. หากพบคนต่างด้าวที่มีพฤติการณ์น่าสงสัยว่ากระทำผิดกฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสังคม ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนครปฐมทราบได้ทันที ทางเราพร้อมดำเนินการตรวจสอบและหากพบความผิด จะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดในทันที ไม่มีละเว้น"