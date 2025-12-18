xs
รวบ 19 อินเดียเช่าบ้านหรู ตั้งแก๊งแอดมินขายของเถื่อนในชลบุรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



ตม.จับชาวอินเดีย 19 ราย เช่าบ้านหรูใน จ.ชลบุรี ตั้งแก๊งแอดมินดว็บไซต์ขายของเถื่อนผิดกฎหมาย

วันนี้ (18 ธ..ค.) พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม. พ.ต.อ.ชินวุฒิ ตั้งวงษ์เลิศ รอง ผบก.ตม.3 พ.ต.อ.นภัสพงษ์ โฆษิตสุริยมณี ผกก.ตม.จว.ชลบุรี ว่าที่ พ.ต.อ.สุริยะ พ่วงสมบัติ ผกก.สส.บก.ตม.3 ร่วมแถลงข่าวการจับกุมชาวอินเดีย 19 ราย เช่าบ้านหรูตั้งแก๊งแอดมินขายของเถื่อน

โดยพฟติการณ์ก่อนจับกุมสืบทราบว่า มีแก๊งแอดมินเว็บไซต์ขายสินค้าผิดกฎหมายอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยา โดยมีหัวหน้าแก๊งคือ MR. MANIT (นามสมมติ) สัญชาติอินเดีย ซึ่งพักอาศัยอยู่ที่ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และส่งลูกน้องหรือรองหัวหน้าแก๊งคือ MR.SUNIL (นามสมมติ) อายุ 40 ปี มาตั้งแก๊งที่ประเทศไทยโดยพาลูกน้องประมาณ 20 คน มาเช่าบ้านหรูในพื้นที่ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โดยทำเว็บไซต์ขายสินค้าผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตม.จว.ชลบุรี และ กก. สส.บก.ตม. 3 สืบสวนจนทราบว่าแก๊งคนอินเดียดังกล่าวพักอยู่บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ ม.14 ต.หนองปรือ จึงเข้าตรวจค้นพบคนอินเดีย 19 ราย และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงานจำนวนมาก

จากนั้นจึงจับกุมดำเนินคดีข้อหาเป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด เป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน จำนวน 9 คน ข้อหา เป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน และเป็นคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวประกอบอาชีพหรือรับจ้างทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 10 คน นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองปรือดำเนินคดีต่อไป

พล.ต.ต.พันธนะ กล่าวว่า สตม. มีมาตรการในการตรวจสอบ กวดขัน และปราบปรามการกระทำความผิดในด้านต่างๆ รวมถึงการเฝ้าระวังบุคคลทั้งสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นๆ ที่มีหมายจับ และการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย หากประชาชนท่านใดพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิด กรุณาแจ้งมายังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง


