ผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วม ผู้ว่าฯ เอกวิทย์ ชวนชาวบ้าน ร่วมแรง ร่วมใจ เก็บกวาดทำความสะอาดฟื้นฟูชุมชนวัดตลาดเหนือ หลังจากระดับน้ำลดลง

วันนี้ (18 ธ.ค.68) เวลา 09.30 น. นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังสถานการณ์อุทกภัยอำเภอเมืองปทุมธานี พร้อมระดมสรรพกำลังในพื้นที่ช่วยกันรื้อสะพานไม้ ทำลายกำแพงกระสอบทราย และฉีดล้างทำความสะอาด ที่บริเวณชุมชนวัดตลาดเหนือ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมี พ.อ.กิตติศักดิ์ วัฒนเดช รอง ผอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี นายอารุช เอมโอฐ นายอำเภอเมืองปทุมธานี นางสาวสุพีพร โมรา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี นางเสาวรีย์ อัมภสุวรรณ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี นายสุรชัย อุ่นกาย นายกเทศมนตรีตำบลบางขะแยง ทหารจิตอาสา หน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งนี้ จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ในปี 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งเกิดอุทกภัยในพื้นที่จากการเพิ่มระดับของแม่น้ำเจ้าพระยา ส่งผลให้เอ่อล้นท่วมบ้านเรือนประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณนอกคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี และอำเภอสามโคก ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน เป็นต้นมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ดำเนินการป้องกัน ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เช่น การระดมกระสอบทรายมาเป็นพนังกั้นน้ำ มีการจัดทำสะพานไม้ ให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้า - ออกได้สะดวก รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในการมอบถุงยังชีพ การดูแลความเป็นอยู่กลุ่มเปราะบาง จากหลายๆ หน่วยงาน และปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลง หลายแห่งดำเนินการทำความสะอาด ฟื้นฟูสถานที่จนสามารถดำรงชีวิตได้เป็นปกติแล้ว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้ขอบคุณทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงาน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีในระหว่างที่เกิดสถานการณ์ และมาร่วมกันเก็บกวาดทำความสะอาดในวันนี้ พร้อมกันนี้ ฝากให้หน่วยงานในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีการเตรียมพร้อมสำหรับปีต่อ ๆ ไปด้วย เนื่องจากเป็นพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะได้รับผลกระทบเป็นประจำทุกปี