ตร.ทางหลวงรวบหนุ่มเมียนมาโหด เชือดคอเพื่อนร่วมชาติ ศพยัดถังหมกป่าไผ่

ตำรวจทางหลวงบุกรวบหนุ่มเมียนมา ร่วมกันก่อเหตุเชือดคอเพื่อนร่วมชาติ ศพยัดถังทิ้งหมกป่าไผ่นายายอาม เจ้าตัวปากแข็งปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
วันนี้ ( 18 ธ.ค.) พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล.สั่งการ พ.ต.อ.ภคพล สุชล ผกก.2 บก.ทล. พ.ต.ท.ณัฐพงศ์ อำไพจิตร์ สวญ.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. พ.ต.ต.ศรัณยพงศ์ อ่อนสิงห์ สว.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. ร.ต.อ.ชูศักดิ์ สุนทรแสง รอง สว.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. ร.ต.อ.ชัยนาท สังหา,ร.ต.ต.สันติ สำเนียง รอง สว.(ป) ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. นำกำลังจับกุม นายนา อายุ 30 ปีสัญชาติเมียนมาตามหมายจับศาลจันทบุรี ข้อหา “ร่วมกันฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา และซ่อนเร้น ย้ายหรือทำลายศพ เพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่ง ” ได้ริมถนนภายในซอย 124 เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.ที่ผ่านมา ตำรวจ สภ.นายายอาม จ.จันทบุรี รับแจ้งเหตุพบศพชายนิรนาม ถูกฆ่าจับมัดมือ-มัดเท้า ห่อร่างด้วยผ้า ยัดใส่ถังน้ำสีดำ นำไปทิ้งอำพรางเอาไว้ในกอไผ่ริมถนนริมถนน ใกล้กับวัดป่าธรรมสุข ม.6 ต.นายายอาม ผู้ตายเป็นชายอายุประมาณ 40 ปี มีบาดแผลบริเวณลำคอ และหน้าอกด้านขวาบนลักษณะคล้ายถูกของมีคม สภาพศพเปลือยเปล่าถูกมัดเท้า ลำตัวพับงอจนศีรษะอยู่ชิดกับเท้า และถูกห่อด้วยผ้าคลุมด้วยถุงดำ ก่อนถูกยัดใส่ถังสีดำขนาดความสูงประมาณ 70 เซนติเมตรที่ไม่มีฝาปิด คาดผู้ตายเป็นแรงงานต่างด้าว ถูกฆ่าจากที่อื่นแล้วนำศพมาทิ้งอำพรางคดี
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งคลี่คลายคดีอย่างต่อเนื่อง จนสามารถพิสูจน์ทราบตัวคนร้าย จึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดจันทบุรี อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมด 3 ราย หนึ่งในนั้นคือ นายนา ผู้ต้องหารายนี้ ที่พบเบาะแสว่า หลบหนีเข้ามาอยู่ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร จึงระดมกำลังเข้าตรวจสอบ ก่อนเข้าจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหา ให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุดังกล่าว จึงนำตัวส่งสภ.นายายอาม ดำเนินคดีต่อไป