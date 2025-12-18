"อิ๊งค์-ปอ" เยี่ยม "ทักษิณ" คุยเรื่องแคนดิเดตนายกฯ พรรคเพื่อไทย พร้อมให้กำลังใจ "ยศชนัน"

MGR Online - "อิ๊งค์-ปอ" ตัวแทนครอบครัวเยี่ยม "ทักษิณ" เผย คุณพ่อให้กำลังใจ "ยศชนัน" เรื่องแคนดิเดตนายกฯ พรรคเพื่อไทย บอกเข้าการเมืองอายุเท่าๆ กัน
จากกรณี เรือนจำกลางคลองเปรม รับตัว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไว้คุมขังตามคำพิพากษาของศาลให้บังคับโทษจำคุกแก่จำเลย โดยให้จำคุก 1 ปี และอยู่แดนกักโรคโควิด-19 ครบกำหนด 5 วัน (9 ก.ย. - 14 ก.ย.) ก่อนย้ายไปแดนผู้สูงอายุและแดนพยาบาล เนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้ต้องขังสูงอายุเกิน 65 ปี ก่อนพิจารณาจำแนกแยกแดนต่อไป ทั้งนี้ นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ ระบุว่า นายทักษิณ มีโรคประจำตัวอาการปวดเกี่ยวกับระบบกระดูก ทั้งกระดูกต้นคอ ไขสันหลัง หรือปวดแขนขาบ้าง และยืนยันอยู่ในเรือนจำตลอดเวลา
วันนี้ (18 ธ.ค.) เวลา 09.40 น. ณ หน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรือ “อิ๊งค์” อดีตนายกรัฐมนตรี และ นายปิฎก สุขสวัสดิ์ หรือ “ปอ” สามีของ น.ส.แพทองธาร เป็นตัวแทนครอบครัวเดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณ เมื่อลงจากรถส่วนบุคคล "อิ๊งค์-ปอ" ได้ยกมือไหว้ทักทายกลุ่มคนเสื้อแดงที่รอให้กำลังใจ ก่อนเข้าด้านในเรือนจำฯ พร้อม นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวของนายทักษิณ ซึ่งวันนี้ถือเป็นการเข้าเยี่ยมครั้งที่ 26
ต่อมา เวลา 10.30 น. หลังการเข้าเยี่ยมนายทักษิณ โดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถาม น.ส.แพทองธาร ว่ามีการพูดคุยกับคุณพ่อเรื่อง ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ลงเป็นแคนดิเดตนายกฯ พรรคเพื่อไทย อย่างไรบ้าง พร้อมเผยสั้นๆ ว่า ต้องบอกว่า (ยศชนัน-ทักษิณ) เริ่มเข้าสู่การเมืองอายุเท่าๆ กันในการลงเลือกตั้ง อายุประมาณ 46 ปี คุณพ่อจึงฝากให้กำลังใจ ส่วนสุขภาพก็โอเคปกติอยู่ ก่อนเดินขึ้นรถกลับทันที
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ (เกิด 8 ตุลาคม พ.ศ. 2522) ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล และผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 1 ในการเลือกตั้งวันที่ 8 ก.พ.2569
ส่วน นายทักษิณ เริ่มเข้าสู่การเมืองอย่างเต็มตัวเมื่อปี 2537 ตอนนั้นอายุประมาณ 45 ปี (เกิด พ.ศ.2492) หลังลาออกจากธุรกิจ โดย พล.ต.จำลอง ศรีเมือง เป็นผู้ชักนำ จากนั้นก็เข้าดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในสมัยรัฐบาล นายชวน หลีกภัย จากนั้น เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังธรรมแทน พล.ต.จำลอง และดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา กระทั่ง วันที่ 14 ก.ค.2541 ก่อตั้งพรรคไทยรักไทย และดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค จนในที่สุดก็ขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2544