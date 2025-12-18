โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ รับบริจาคอวัยวะ ช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์หลายชีวิต

วันที่ 18 ธันวาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้รับการบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย เพื่อส่งต่อโอกาสแห่งชีวิตให้แก่เพื่อนมนุษย์ โดยถือเป็น “ที่สุดแห่งการให้” ในวาระสุดท้ายของชีวิต
ผู้บริจาคเป็นผู้ป่วยหญิง อายุ 24 ปี เสียชีวิตด้วยภาวะสมองตาย โดยญาติได้แสดงเจตจำนงยินยอมบริจาคอวัยวะที่ยังสามารถใช้งานได้ให้แก่สภากาชาดไทย อวัยวะที่ได้รับการบริจาค ได้แก่ ไต 2 ข้าง ลิ้นหัวใจ และดวงตา เพื่อนำไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยที่กำลังรอคอยการปลูกถ่ายอวัยวะ ซึ่งสามารถช่วยต่อชีวิตและมอบความหวังให้แก่ผู้ป่วยได้อีกหลายชีวิต
ด้านผู้ประสานงานการบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ พร้อมด้วยพยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤตไฟไหม้น้ำร้อนลวก ได้เป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มอบพวงหรีดและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ครอบครัวผู้บริจาคอวัยวะ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา เพื่อแสดงความขอบคุณและสดุดีความเสียสละอันยิ่งใหญ่
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ขอแสดงความขอบคุณและชื่นชมในน้ำใจอันยิ่งใหญ่ของครอบครัวผู้บริจาค ตลอดจนขอบคุณทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกภาคส่วน ได้แก่ ทีมผู้ดูแลผู้ป่วย ทีมแพทย์เฉพาะทางเวชบำบัดวิกฤต ทีมศัลยแพทย์อุบัติเหตุ พยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤตไฟไหม้น้ำร้อนลวก และทีมจัดเก็บอวัยวะเพื่อการปลูกถ่าย ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง
ทั้งนี้ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ขออำนาจคุณงามความดีจากการบริจาคอวัยวะในครั้งนี้ จงส่งผลให้ครอบครัวผู้บริจาค และผู้มีส่วนร่วมในการสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นี้ ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดไป