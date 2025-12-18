"สมาคมอีสปอร์ต" ลงบันทึกประจำวันแล้ว ปมนักกีฬาใช้โปรแกรมโกงแข่งขัน RoV ซีเกมส์

MGR Online-เลขาฯ สมาคมกีฬาอีสปอร์ต ลงบันทึกประจำวัน สน.ลุมพินี กรณีนักกีฬาใช้โปรแกรมโกงแข่งขัน RoV ซีเกมส์ เพื่อให้คนนอกสนามเล่นแทน เตรียมส่งจดหมายถึง 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรณีดราม่าสะเทือนวงการอีสปอร์ตไทย หลังนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยที่ใช้ชื่อว่า "Tokyogurl" ซึ่งเข้าร่วมการแข่งขัน Arena of Valor (RoV) ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ 2025 ถูกตั้งข้อสงสัยว่า อาจมีการติดตั้งโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตลงในอุปกรณ์แข่งขัน เพื่อให้คนอื่นซึ่งอยู่นอกสนามสวมรอยแข่งขันแทน อันเป็นการฝ่าฝืนกติกาการแข่งขัน จนถูกสั่งแบนจากทีมชาติ ต่อมาทีม RoV ของไทยประกาศถอนตัวจากการแข่งขันเพื่อแสดงสปิริต
ล่าสุดวันนี้ (18 ธ.ค.) นายสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (TESF) โพสต์เฟซบุ๊กว่า อัพเดท เลขาธิการสมาคมไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่ สน.ลุมพินี เมื่อช่วงเย็น พรุ่งนี้ตามต่อ ปรึกษานิติกรของการกีฬาแห่งประเทศไทยไว้แล้ว ไม่ได้หาโอกาสเหยียบซ้ำ แต่อยากรู้ด้วยว่าไปสุดซอยได้แค่ไหนทางด้านนิตินัย
พรุ่งนี้ส่งจดหมายรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 5 หน่วย อย่างเป็นทางการ 1. การกีฬาแห่งประเทศไทย 2. คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 3. กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 4. ประธานสหพันธ์มนตรีซีเกมส์ 5. ประธานสหพันธ์กีฬาอีเลคทรอนิคแห่งเอเชีย.
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ทางสมาคมอีสปอร์ต ทราบตัวผู้สวมรอยแข่งขันที่อยู่นอกสนามแล้ว พบว่าเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเช่นกัน.