บุกทลายโกดังลอบปลูกกัญชา จับ 3 ชาวเวียดนาม 3 ยึดของกลางกว่า 1,600 ต้น

ตำรวจ ดส.ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยบุกค้นโกดังย่านบางขุนเทียน ลักลอบปลูกกัญชาพร้อมจับกุมชาวเวียดนาม 3 ราย ยึดของกลางได้กว่า 1,600 ต้น
วันนี้ (17 ธ.ค.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผบช.น.ดูแลงานยาเสพติด พ.ต.อ.ศุภชัย ชัยสุวรรณ ผกก.ดส.บช.น. จึงได้สั่งการให้ พ.ต.ท.หญิง ชาดา เสสะเวช สว.กก.ดส. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจกก.ดส.ชุดปฏิบัติการที่ 3 และเจ้าหน้าที่กรมการแพทย์แผนไทย ร่วมกันจับกุม นายเหงียน ดึ๊ก อัน (NGUYEN DUC ANH) อายุ 28 ปี สัญชาติ เวียดนาม นายโด แวน เบย์ (DO VAN BAY) อายุ 27 ปี สัญชาติเวียดนาม นายดัง ซือ ไท (DANG SY TAI) อายุ 35 ปี สัญชาติเวียดนาม พร้อมกลาง ของกลาง รวมทั้งหมดจำนวน 1,685 ต้น น้ำหนักช่อดอกกัญชาต่อต้น ประมาณ 100 กรัม น้ำหนักรวม 168.5 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,685,000 บาท จับกุมได้โกดังแห่งหนึ่งบริเวณ ซ.บางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.ที่ผ่านมา
สืบเนื่องจากพลเมืองดี ร้องเรียนโกดังบริเวณ ซ.บางกระดี่ มีกลิ่นกัญชาโชยออกมารุนแรงตลอดทั้งวัน สงสัยว่าจะมีการลักลอบปลูกกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาต พ.ต.อ.ศุภชัย ชัยสุวรรณ ผกก.ดส. พ.ต.ท.ปียรัช เวสสะโกศล รอง ผกก.ดส. จึงได้สั่งการให้ พ.ต.ท.หญิง ชาดา เสสะเวช สว.กก.ดส.พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจกก.ดส.ชุดปฏิบัติการที่ 3 ทำการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายค้น ศาลแขวงธนบุรี ที่ 52/2568 ลงวันที่ 16 ธ.ค.68 จากการเข้าค้นพบ ชาวเวียดนาม 3 ราย จากการสอบสวนยอมรับเป็นคนปลูกต้นกัญชาในโกดังดังกล่าว มีการจัดตั้งบริษัทมาเพื่อทำธุรกิจเกี่ยวกับกัญชาแต่ยังไม่ได้ขอใบอนุญาตในการทำธุรกิจดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการจับกุม แจ้งข้อกล่าวหา “ร่วมกันฝ่าฝีนศึกษาวิจัยหรือส่งออก สมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 มาตรา 46” นำตัวผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สน.แสมดำ เพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไป