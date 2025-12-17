“ผอ.อผศ.” ลงพื้นที่ให้กำลังใจ พร้อมมอบเครื่อง อุปโภคบริโภค ในทหารผ่านศึกที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

พล.อ. กานต์นาท นิกรยานนท์ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ผอ.อผศ.) และคณะเกินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วม ในอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน 500 คน โดยได้พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ผู้แทนทหารผ่านศึก ที่วัดควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
จากนั้นเดินทางไปให้กำลังใจ พลทหาร หมัดหมีด สัญเบ็ญหมาน ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 อายุ 70 ปี และ พลทหาร อุดม ขวัญเลื่อน ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 อายุ 40 ปี ที่บ้านพักในพื้นที่ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ทั้งนี้ผู้อำนวยการองค์การฯ และคณะ ยังได้ตรวจเยี่ยมจุดออกหน่วยบริการของกองฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ ร่วมกับสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสงขลา ได้ออกหน่วยบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร และซ่อมบำรุงจักรยานยนต์ แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ร่วมถึงพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย ที่ดูโฮม หาดใหญ่ พร้อมเยี่ยมเยียน ส.อ.ประพันธ์ ชุมนุ้ย ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 อายุ 60 ปี ที่บ้านพักในพื้นที่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย จำนวน 300 คน ที่วัดเลียบ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
สำหรับการเดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกของผู้อำนวยการองค์การฯ และคณะในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวอย่างใกล้ชิดแล้ว ยังได้รับทราบถึงปัญหา ข้อขัดข้อง อีกทั้งความต้องการที่จะให้องค์การฯ ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวต่อไป