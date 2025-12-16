"ผู้ช่วยฯ ก้อง" เปิดบ้านต้อนรับ "หลิว จงอี้" โชว์รวบผู้ต้องหารายสำคัญของจีน พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลทลายรังสแกมเซ็นเตอร์

"ผู้ช่วยฯ ก้อง" เปิดบ้านต้อนรับ "หลิว จงอี้" ผู้ช่วยรมต.จีน โชว์ผลงานจับกุมผู้ต้องหาสำคัญของจีน คดีฮั้วประมูลมูลค่ากว่า 270 ล้าน พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลทลายรังสแกมเซ็นเตอร์
วันนี้ (16 ธ.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร.ในฐานะรอง ผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) ให้การต้อนรับนายหลิวจงอี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ เพื่อหารือมาตรการกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติ โดยไฮไลท์สำคัญของภารกิจ มีการเปิดห้องหารือ-โชว์เขี้ยวเล็บศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC)
โดยคณะทำงานไทย-จีน หารือข้อราชการ ณ ห้องพรหมนอก จากนั้น พล.ต.ท.จิรภพ นำทีมนายหลิงจงอี้และคณะเยี่ยมชม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) โชว์ศักยภาพเทคโนโลยี และความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ธนาคาร, เครือข่ายโทรศัพท์, ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ในการปราบโจรไซเบอร์ของไทย
นอกจากนี้ยังมีการโชว์ผลงานสำคัญ คือการบุกรวบ MR.YUANKE SONG ผู้ต้องหารายสำคัญของจีน ซึ่งก่อเหตุ "พยายามติดสินบนเจ้าพนักงาน (ฮั้วประมูล)" คาบ้านหรู ซึ่งก่อความเสียหายที่ประเทศจีนกว่า 270 ล้านบาท ซึ่งกรณีดังกล่าวได้ดำเนินการเพิกถอนวีซ่า (ตม.83) ทันที เตรียมส่งตัวกลับไปดำเนินคดีที่จีนตามกฎหมาย ซึ่งการจับกุมดังกล่าวเกิดจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน หลังจากที่คณะของ พล.ต.ท.จิรภพ.เดินทางไปประชุมร่วมประชุมรัฐมนตรี 6 ชาติ ที่นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนพิกัดแก๊งคอลเซ็นเตอร์ (Location Sharing) ของกลุ่ม ซึ่งทางจีนยืนยันว่าข้อมูลการสืบสวนของไทย ตรงกันกับฐานข้อมูลของจีน ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนทลายรังแก๊งคอลเซ็นเตอร์ร่วมกันในเร็วๆ นี้
สำหรับการเยือนครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเยี่ยมชม แต่เป็นการการันตีว่า ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) ภายใต้การนำของ พล.ต.ท.จิรภพ มีความเอาจริงเอาจังในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และพร้อมเป็นพันธมิตรร่วมกันในการกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกลวงคนไทยให้มีรูปธรรมมากขึ้น