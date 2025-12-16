รพ.ธรรมศาสตร์ เปิดศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะยาว ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 16 ธันวาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เปิดให้บริการศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ ดูแลผู้ป่วยระยะยาว (Long Term Care) อย่างเป็นระบบ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพึ่งพิง ติดบ้าน หรือติดเตียง มุ่งเน้นการดูแลแบบองค์รวม ครอบคลุมทั้งร่างกาย จิตใจ และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว
ในขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ จำนวนผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่โครงสร้างครอบครัวเปลี่ยนไป จากครอบครัวขยายสู่ครอบครัวเดี่ยว ทำให้ภาระการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงตกอยู่กับสมาชิกในครอบครัวเพียงไม่กี่คน หรือบางครอบครัวแทบไม่มีผู้ดูแลเลย ผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยต้องเผชิญภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง ภาวะติดบ้าน ติดเตียง หรือมีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เช่น การดูแลแผลกดทับ การให้อาหารทางสายยาง การดูดเสมหะ หรือการใช้เครื่องช่วยหายใจ ซึ่งเกินขีดความสามารถของครอบครัวทั่วไป แม้จะมีความรักและความห่วงใย แต่กลับขาดองค์ความรู้และความพร้อม
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จึงได้เปิดให้บริการ ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะยาว (Long Term Care) ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ช่องว่างการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงอย่างเป็นระบบ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ และบุคลากรทางสุขภาพ ทางศูนย์ฯ ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงดูแลผู้ป่วยติดเตียงเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่ “เปลี่ยนผ่าน” สำคัญ สำหรับผู้ป่วยที่กำลังออกจากการรักษาในโรงพยาบาลกลับสู่บ้าน พร้อมกับการฝึกอบรมผู้ดูแล เพื่อเสริมความมั่นใจ ลดความเสี่ยง และป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นซ้ำ
อีกหนึ่งมิติที่สำคัญ คือการดูแลผู้ป่วยที่ไม่มีผู้ดูแลหลัก หรือครอบครัวไม่สามารถดูแลได้เต็มเวลา ซึ่งสะท้อนปัญหาสังคมร่วมสมัย ทั้งการทำงานนอกบ้าน การย้ายถิ่นฐาน และภาระเศรษฐกิจ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะยาวจึงไม่ใช่เพียงบริการทางการแพทย์ แต่เป็น “โครงสร้างพื้นฐานทางสังคม” ที่ช่วยพยุงคุณภาพชีวิตของทั้งผู้ป่วยและครอบครัว การเปิดศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ จึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญของระบบสาธารณสุขไทย ในการรับมือกับสังคมผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิดการดูแลแบบองค์รวม ให้ผู้สูงวัยมีศักดิ์ศรี ไม่ถูกทอดทิ้ง และได้รับการดูแลอย่างมืออาชีพควบคู่กับความอบอุ่น สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 029269040 (ในวันและเวลาราชการ) หรือ LINE : @110sylmm