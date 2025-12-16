ร้อง "ดีเอสไอ" สอบนายก อบต. ส่อจัดซื้อเอื้อประโยชน์พวกพ้อง เสียหาย 30 ล้าน

MGR Online - ภาคประชาชน สุดทนร้อง ดีเอสไอ สอบนายก อบต. และพวก ส่อทุจริตจัดซื้อเอื้อประโยชน์กลุ่มตัวเอง ความเสียหายกว่า 30 ล้านบาท
วันนี้ (16 ธ.ค.) ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สมาคมส่งเสริมการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชน (ส.ต.ป) นำโดย นายพิชัย พิทักษ์ เลขาสมาคมฯ เข้ายื่นหนังสือต่อ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ขอให้ตรวจสอบนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แห่งหนึ่งใน จ.ราชบุรี และผู้เกี่ยวข้อง กรณีพบความผิดปกติในโครงการขุดบ่อขยะ และการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานตั้งแต่ พ.ศ. 2565 -2568 จำนวน 597 โครงการ
นายพิชัย กล่าวว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ว่าพบความผิดปกติในการบริหารงานของ อบต. โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง มีการสมยอมกันในการเสนอราคา และนายก อบต. อาจมีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนอยู่เบื้องหลังให้บุคคลและนิติบุคคล รวม 8 ราย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันในการเข้าทำสัญญากับ อบต. ซึ่งคู่สัญญาบางรายเป็นผู้ไม่ได้มีอาชีพโดยตรง และเลือกใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
"วันนี้นำหลักฐานเอามายื่นเป็นการดำเนินโครงการภายใน 4 ปี รวม 500 โครงการ แต่ละโครงการจะมีลักษณะสมยอมราคากัน หรือใช้นอมินีซึ่งเป็นคนใกล้ชิด เป็นบริษัท 7-8 บริษัทหรือเป็นคนที่รู้จักกับคนในอบต. ยื่นเป็นคู่เทียบ อย่างเช่น การทำหอกระจายข่าวหรือโครงการที่เกี่ยวกับการศึกษา ซึ่งความเสียหายเกินกว่า 30 ล้านบาท จึงอยากให้ดีเอสไอเร่งตรวจสอบ เพราะก่อนหน้านี้ประชาชนในพื้นที่ก็ได้ยื่นร้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ยังไม่มีความคืบหน้า ทาง ส.ต.ป. จึงต้องเข้ามาช่วยขับเคลื่อนในจุดนี้"
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับหลักฐานที่ทาง ส.ต.ป. นำมายื่นประกอบคำร้องมีการระบุรายละเอียดโครงการ ชื่อบุคคล หรือบริษัทซึ่งใกล้ชิดนายก อบต. และได้รับงานเป็นคู่สัญญากับ อบต. จากการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และทำเต็มวงเงินงบประมาณ ซึ่งบริษัทที่ได้งานบางแห่งก็ไม่ได้ประกอบธุรกิจที่ทำสัญญากับ อบต. เช่น บริษัทที่ได้งานโครงการจัดซื้อคุรุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยจัดทำป้ายบอกชื่อซอยพร้อมติดตั้ง จำนวน 20 จุด และโครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ พร้อมฐานรอง พร้อมติดตั้ง ก็กลับเป็นบริษัทที่จดทะเบียนวัตถุประสงค์ดำเนินกิจการกิจการจำหน่ายผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ผ้าอ้อมเด็ก แผ่นรองซึมชับทุกชนิด เป็นต้น