รมว.ยธ. หารือ "หลิว จงอี" ปราบสแกมเมอร์-ยาเสพติด ขอบคุณไทยส่ง “แส จื้อเจียง” กลับไปดำเนินคดี

MGR Online - รมว.ยุติธรรม พบ ผู้ช่วย รมว.ความมั่นคงจีน หารือแนวทางปราบสแกมเมอร์-ยาเสพติด เผย ขอบคุณส่ง “แส จื้อเจียง” ผู้ร้ายข้ามแดนกลับไปดำเนินคดี
วันนี้ (16 ธ.ค.) เวลา 13.30 น. ณ ห้องรับรองประจำกระทรวงยุติธรรม ชั้น 3 (ห้อง 3-01) อาคารกระทรวงยุติธรรม ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (รมว.ยธ.) พร้อมด้วย พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล อธิบดีกรมราชทัณฑ์ , ร.ต.อ.วิษณุ ฉิมตระกูล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) , นายนิทัศน์ แสงวัฒนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และคณะผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ได้ให้การต้อนรับนายหลิว จงอี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ
ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จีน และในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 13-17 พ.ย.2568 ตามคำทูลเชิญของนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและถือเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทย – จีน
ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือและเน้นย้ำถึงความสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปราบอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสแกมเมอร์ ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติของประเทศไทย โดยฝ่ายจีนได้แสดงความขอบคุณที่ไทยได้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนรายสำคัญในคดีสแกมเมอร์ รายนายแส จื้อเจียง กลับไปดำเนินคดี เมื่อวันที่ 12 พ.ย.2568
ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้ข้อมูลกับฝ่ายจีนว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานและมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการตามแนวทางความร่วมมือจากการทำ MOU กับ 15 หน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมถึงมีการแต่งตั้งอนุกรรมการฯอาทิ คณะอนุกรรมการปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานอนุกรรมการฯ , คณะอนุกรรมการป้องกันการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานอนุกรรมการฯ และ คณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินเพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานอนุกรรมการฯ
ในส่วนของคณะอนุกรรมการปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานอนุกรรมการฯ มีหน้าที่กำหนดมาตรการในการปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานความร่วมมือและบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ฝ่ายจีนได้แสดงความขอบคุณและชื่นชมรัฐบาลไทยในความมุ่งมั่นแก้ปัญหา โอกาสนี้จึงได้เสนอแนวทางความร่วมมือในการแก้ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือสแกมเมอร์ 3 ประเด็น ดังนี้ 1) การส่งกลับผู้กระทำความผิดหรือผู้ร้ายข้ามแดน ซึ่งหลบหนีหรือเข้ามาพักอาศัยในประเทศไทย รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้กระทำความผิดระหว่างกัน 2) การส่งเสริมความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายและสร้างกลไกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3) การเชิญประเทศในภูมิภาค รวมถึงไทย เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาคอลเซ็นเตอร์ระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ ยังได้หารือในประเด็นด้านการปราบปรามยาเสพติด ซึ่งที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินงานร่วมกัน ผ่านกรอบความร่วมมือต่างๆ โดยเฉพาะในกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง โดยกระทรวงยุติธรรมพร้อมสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือกับฝ่ายจีนเพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป