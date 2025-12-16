นร.สาวพาผู้ปกครองโร่แจ้งความ ถูกหลอกขายคอนเสิร์ต ดารานักร้องดัง พบผู้เสียหายอีกหลายราย

แฟนคลับวัย 15 ปี ถูกมิจฉาชีพหลอกขายบัตรคอนเสิร์ต “Khemjira The Golden Time Concert “ บน)“ บนแอปพลิเคชัน “X” พบผู้เสียหายเพียบ
เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 68 ดร.ดำรงชัย ปานจุ้ยเจริญดี ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกสมาคมวิชาชีพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย น.ส.ศศพักษณ์ ศิริสินโอฬาร อายุ 43 ปี นักธุรกิจร้านทองในย่านพาหุรัดและนนทบุรี ได้พาน้องเอ (นามสมมุติ) ลูกสาววัยอายุ 15 ปี เดินทางเข้าแจ้งความที่ศูนย์รับแจ้งความและบริหารคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โดยมี พล.ต.ต.เดชระพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี, พ.ต.อ.โชคชัย คณะเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี หัวหน้าศูนย์รับแจ้งความออนไลน์จังหวัดนนทบุรี มารับเรื่องด้วยตนเอง หลังซื้อบัตรคอนเสิร์ต “Khemjira The Golden Time Concert (เขมจิราต้องรอด)“ บนแอปพลิเคชัน “X” และถูกมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินมัดจำ จำนวนเงิน 4,500 บาท ก่อนจะติดต่อไม่ได้ โดยพบว่ามีคนถูกหลอกขายบัตรจำนวนมาก จึงอยากมาเตือนภัยเพราะกลุ่มผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นเยาวชน
น้องเอ (นามสมมุติ) ผู้เสียหาย กล่าวว่า เหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. ที่ผ่านมา ตนได้เห็นการประกาศขายบัตรคอนเสิร์ต “Khemjira The Golden Time Concert (เขมจิราต้องรอด)“ ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตดังและมีคนสนใจมาก จึงพยายามกดซื้อบัตรแต่ไม่ทัน เพราะบัตรหมดภายใน 1 นาที จึงไปตามหาซื้อบนแอปพลิเคชัน “X” มีคนนำบัตรโซน 7,000 บาท มาขายต่อในราคา 7,500 บาท (มีบวกส่วนต่างเพิ่ม 500 บาท) ตนจึงตัดสินใจทักไปขอซื้อ ซึ่งทางคนขายบอกว่าให้ตนโอนมัดจำให้ก่อน จำนวนเงิน 3,500 บาท และจะนัดรับบัตรที่หน้างาน จากนั้นคนขายจึงได้เปลี่ยนช่องทางติดต่อทางเฟซบุ๊กมาให้พูดคุยต่อ
ตนได้ขอเปลี่ยนการรับบัตรก่อนถึงวันงานเพราะกลัวว่าจะไม่ได้บัตร คนขายอ้างว่าไม่สะดวกเพราะอยู่ จ.ชัยนาท ตนจึงขอให้คนขายส่งใบมอบอำนาจ ใบเสร็จ และ SMS ที่เป็นหลักฐานการซื้อบัตรให้ เพื่อที่ตนจะนำไปแลกบัตรแข็งเอง คนขายจึงขอเพิ่มเงินมัดจำอีก 1,000 บาท ตนจึงตกลงและโอนเงินไปเป็นจำนวน 4,500 บาท คนขายทำทีส่งรูปบัตรประชาชนมาให้โดยปิดข้อมูลบางอย่างบนบัตร เช่น รูปถ่ายในบัตรประชาชน จากนั้นคนขายอ้างว่าแฟนด่า และจะให้ตนโอนเงินเต็มจำนวน 7,500 บาท ตนรู้สึกเอะใจจึงไม่ยอมโอนเพิ่ม จากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อคนขายบัตรได้อีกเลย
ตนรู้ทันทีว่าถูกมิจฉาชีพหลอกจึงตัดสินใจปรึกษาแม่ และให้แม่ช่วยติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ที่คนขายให้ไว้แต่ปิดเครื่อง ตนจึงไปค้นหาประวัติในแอปพลิเคชั่น “X” พบว่ามีคนลงข้อมูลไว้ว่าโดนคนขายคนนี้โกงเหมือนกัน ซึ่งมีจำนวนหลายคน แม่จึงพาตนมาแจ้งวามและอายัดบัญชี ตอนนี้ตนรู้สึกเสียใจและเสียดายเงิน ยังอยากดูคอนเสิร์ตแต่ถ้าจะซื้อบัตรอีกคงจะซื้อแบบนัดรับและค่อยจ่ายเงินดีกว่า ตอนนี้อยากเตือนให้ทุกคนระวัง เพราะมีคนออกมาขายบัตรคอนเสิร์ตนี้ค่อนข้างเยอะ คาดว่าคงมีมิจฉาชีพมาหลอกขายอีกจำนวนมาก ซึ่งขณะที่ตนเดินทางมาแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่ามีคนมาแจ้งความเรื่องถูกหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตเดียวกับตนเช่นกัน
น.ส.ศศพักษณ์ แม่ของผู้เสียหาย กล่าวว่า ตนรู้ว่าลูกสาวอยากดูคอนเสิร์ตนี้มาก และพยายามหาซื้อบัตรเพื่อจะไปดูกับเพื่อน หลังจากที่ตนทราบเรื่องว่าลูกถูกมิจฉาชีพหลอกขายบัตรคอนเสิร์ต ตนก็ไม่ได้ว่าลูก แต่พูดให้กำลังใจ แนะนำว่าให้โทรแจ้ง 1441 และโทรแจ้งอายัดบัญชี รวมถึงสอนให้ลูกได้เรียนรู้ชีวิตจริง เพราะเด็กวัยนี้เริ่มบริหารเงินเองได้แล้ว ตนได้อธิบายให้ลูกเข้าใจว่าการโดนโกงเราไม่ได้ผิด แต่จะต้องรู้จักรอบครอบมากกว่านี้ ตนอยากให้ครอบครัวของตนเป็นอุทาหรณ์ให้หลายๆครอบครัวจะได้ไปเตือนกัน ซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่ควรมาหลอกกับเด็ก เพราะทำให้คนอื่นเดือดร้อน อยากให้มิจฉาชีพที่พวกนี้หยุดพฤติกรรมแบบนี้ เพราะเงินเท่านี้อาจมีค่ามากสำหรับบางคน บางคนก็เป็นเงินก้อนสุดท้าย ทางตนก็จะพาลูกมาดำเนินการตามขั้นตอนให้ถึงที่สุด วันนี้ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับแจ้งความและบริหารคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี เพื่อแจ้งความคดีออนไลน์ โดยที่นี่เป็นศูนย์รับเรื่องคดีออนไลน์โดยเฉพาะ มีเจ้าหน้าที่ให้บริการและคำแนะนำ มีความรวดเร็ว ทั้งๆที่มีผู้เสียหายเยอะ อำนวยความสะดวกดีมาก ตนอยากให้พื้นที่ต่างๆเป็นแบบนี้จะได้ให้บริการประชาชนได้ดีกว่าเดิม
พ.ต.อ.โชคชัย คณะเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี หัวหน้าศูนย์รับแจ้งความออนไลน์จังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า เคสนี้เป็นเรื่องของการซื้อ-ขาย บัตรคอนเสิร์ต ซึ่งผู้เสียหายเป็นเยาวชน และช่วงนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่ จะมีกิจกรรมคอนเสิร์ตค่อนข้างเยอะ และมีคนออกมาขายบัตรเยอะ จึงอยากจะประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชน อยากให้ผู้ปกครองช่วยกันเป็นหูเป็นตา ดูแลบุตรหลานและคนในครอบครัวตัวเอง เพราะยุคสมัยนี้มิจฉาชีพทางออนไลน์เยอะ ทางตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีได้เปิดศูนย์รับแจ้งความออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วกว่าสถานีตำรวจในพื้นที่ โดยใช้เวลาแจ้งความเพียง 25 นาที เพราะที่สถานีตำรวจต่างๆ จะมีคดีเยอะมากๆในแต่ละวัน จึงประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทุกคนที่มีคดีเกี่ยวกับออนไลน์ สามารถเข้ามาแจ้งความได้ที่ศูนย์รับแจ้งความและบริหารคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี