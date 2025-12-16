สิ้นใจแล้วของจริง คุณยายเมืองพิษณุโลก หลังญาติเคยนำร่างเตรียมเผา“โครงการบ้านหลังสุดท้าย”ผงะฟื้นเคาะโลงศพ

ไร้ปาฏิหาริย์! คุณยายตายแล้วฟื้น จากไปอย่างสงบแล้ว ญาตินำร่างร่วม “โครงการบ้านหลังสุดท้าย”วัดราษฎร์ประคองธรรม นนทบุรี หมอลงความเห็นติดเชื้อในหระเพาะปัสสาวะ
จากกรณีเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 68 ที่วัดราษฎร์ประคองธรรม ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี นายไพรัช สุดธูป ไวยาวัจกรฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ได้เตรียมทำพิธีทางศาสนาให้กับคุณยายที่เสียชีวิต คือ นางชลธิรศน์ อายุ 65 ปี ซึ่งครอบครัวได้นำร่างใส่โลงศพ และขึ้นรถมาจาก จ.พิษณุโลก เพื่อมาเข้าร่วม “โครงการบ้านหลังสุดท้าย” ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัด แต่ปรากฏว่าคุณยายกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมา ก่อนเคาะโลงเรียกให้ช่วย สร้างความแตกตื่น ตระหนกตกใจให้กับครอบครัวและญาติ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของวัดเป็นอย่างมากในวันนั้น
โดย นายมงคล อายุ 57 ปี น้องชายคุณยายที่เสียชีวิต กล่าวว่า พี่สาวของตนเสียชีวิต ที่บ้านเลขที่ 152 หมู่ที่ 9 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นผู้ป่วยพิการ นอนติดเตียงประมาณ 2 ปี หลังเสียชีวิตได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านและมีการเซ็นเอกสารรับรองการตาย ตนจึงได้นำร่างพี่สาวใส่โลงศพโดยไม่ได้ฉีดฟอร์มาลีน และขับรถปิคอัพ มาจากจ.พิษณุโลก คนเดียว เพื่อนำศพมาประกอบพิธีทางศาสนา กับ “โครงการบ้านหลังสุดท้าย” ที่วัดราษฎร์ประคองธรรม เพราะทราบมาว่าที่วัดแห่งนี้ใจบุญทำพิธีสวดศพ และเผาศพให้ผู้ยากไร้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
หลังจากนั้น ทางเจ้าหน้าที่วัด รวมทั้งญาติพี่น้องของคุณยาย ได้นำตัวไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลบางใหญ่ โดยแพทย์ตรวจร่างกายแล้วพบว่าน้ำตาลในเลือดต่ำ แต่สัญญาณชีพปกติ โดยพระกิตติวชิรธาดา เจ้าคณะอำเภอบางใหญ่ / เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ประคองธรรม ได้ช่วยเหลือดูแลออกค่ารักษาพยาบาลระหว่างพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบางใหญ่ จนกระทั่งพบว่าคุณยายได้เสียชีวิตจริงๆแล้วในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 68 ที่ผ่านมา และได้นำร่างมาสวดพระอภิธรรมศพเป็นเวลา 2 คืน ที่วัดราษฎร์ประคองธรรมแห่งนี้ โดยทางญาติๆได้ฝากขอบคุณทางเจ้าอาวาสวัด และปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ขณะที่ นายไพรัช สุดธูป ไวยาวัจกรวัดราษฎร์ประคองธรรม กล่าวว่า เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 68 ที่มีเหตุญาติคุณยายนำร่างมาส่งที่วัดแล้วยังไม่เสียชีวิต ในวันนี้วันที่ 16 ธันวาคม 68 คุณยายได้เสียชีวิตแล้ว แต่ก่อนที่คุณยายจะเสีย คุณยายได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต เพราะหลวงพ่อดูแลทุกอย่างให้เต็มที่ จนคุณยายหมดวาระจริงๆ ทางวัดได้รับคุณยายกลับมาทำพิธีเรียบร้อย ทางคุณหมอเขียนตามใบมรณะบัตรว่ามีอาการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งคุณยายเสียเมื่อ 2 วันที่แล้ว มีการสวดอภิธรรมครบถ้วนก่อนจะนำฌาปนกิจในวันนี้ เป็นวันสุดท้าย ทางวัดก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณยายในครั้งนี้ด้วย