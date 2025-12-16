ผบ.ตร.เยี่ยมให้กำลังใจตชด.แนวหน้า รักษาตัวรพ.ตำรวจ กำชับดูแลอย่างดีที่สุด

ผบ.ตร.เยี่ยมให้กำลังใจ ตชด.แนวหน้า ที่ส่งมารักษาที่โรงพยาบาลตำรวจ และตำรวจที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ยืนยันสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลเต็มที่
วันนี้ (16 ธ.ค.) เวลา 11.00 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เดินทางไปเยี่ยม ด.ต.อภินันท์ ลาโพธิ์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.22 เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนแนวหน้าที่ทำหน้าที่รักษาอธิปไตยเคียงข้างกองทัพ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะแล้วรับการรักษาเบื้องต้นก่อนกลับไปปฏิบัติหน้าที่แนวหน้าทันที จนกระทั่งได้รับบาดเจ็บเป็นครั้งที่ 2 จึงส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลตำรวจเมื่อวานนี้ โดยมี พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นายแพทย์ (สบ 8) รักษาราชการแทนนายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมตรวจเยี่ยมและดูแลใกล้ชิด
ผบ.ตร. ได้แสดงความห่วงใยและให้กำลังใจ ด.ต.อภินันท์ฯ ยืนยันสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลสวัสดิการตำรวจเต็มที่ พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. จัดส่งอุปกรณ์ในการดูแลป้องกันตนเองให้กับตำรวจตระเวนชายแดนแนวหน้า โดยขณะนี้ได้รับรายงานจาก พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ว่าได้รับอุปกรณ์ดังกล่าวและส่งถึงมือตำรวจตระเวนชายแดนเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ด.ต.อภินันท์ กล่าวว่า ยังมีกำลังใจดี และพร้อมดูแลประชาชน ปกป้องอธิปไตยชาติอย่างเต็มกำลัง โดยหากหายจากอาการบาดเจ็บก็พร้อมกลับไปปฏิบัติหน้าที่แนวหน้าทันที ซึ่ง ผบ.ตร.ได้ชื่นชม ด.ต.อภินันท์ฯ พร้อมตำรวจตระเวนชายแดน และตำรวจในพื้นที่ทุกนาย ในความเข้มแข็ง กล้าหาญ ยืนยันว่า ในฐานะ ผบ.ตร.จะสนับสนุนและดูแลทุกนายอย่างดีที่สุด
นอกจากนี้ ผบ.ตร.ได้นำกระเช้าและเงินช่วยเหลือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาคมแม่บ้านตำรวจ มอบให้ ด.ต.อภินันท์ฯ และข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่มารักษาตัวยังโรงพยาบาลตำรวจ อีก 5 ราย ได้แก่ ร.ต.ท.วิทยา ฉลวย รอง สว.(จร.) สน.สำราษฎร์, ร.ต.ต.ชัยยุทธ ชุมชน รอง สว.(จร.) งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีฯ กก.2 บก.จร., ด.ต.ชัยยุทธ์ สุจริต ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองลพบุรี, ด.ต.วิชิต แก้วฉิม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะช้าง และจ.ส.ต.วิสูตร ผดุง ผบ.หมู่ สน.วังทองหลาง โดยได้ให้กำลังใจพร้อมกำชับให้คณะแพทย์โรงพยาบาลตำรวจดูแลทุกนายให้ดีที่สุด