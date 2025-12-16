ศาลเลื่อนอ่านฎีกา คดี นปช.ก่อการร้าย เหตุ ”เจ๋ง ดอกจิก“ ป่วยเส้นเลือดสมองตีบ นัดใหม่ 20 ม.ค. ปีหน้า
เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (16 ธ.ค.) ที่ห้องพิจารณา609 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกาคดีแนวร่วมนปช.ก่อการร้ายหมายเลขดำอ.2542/2553ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ1เป็นโจทก์ฟ้องนายวีระ หรือวีระกานต์ มุสิกพงศ์ อดีตประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) นายจตุพร หรือตู่ พรหมพันธุ์ ประธาน นปช.นายณัฐวุฒิ หรือเต้น ใสยเกื้อเลขาธิการนปช.กับพวกรวม24 คนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันก่อการร้าย มั่วสุมสร้างความวุ่นวายในบ้านเมืองฯ
กรณีช่วงระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 20 พ.ค. 2553พวกจำเลยได้ยุยงปลุกปั่นประชาชนให้เข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่ม นปช. ต่อเนื่อง เพื่อกดดัน ต่อต้านรัฐบาล และบังคับขู่เข็ญ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี( ขณะนั้น) ประกาศยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่ อ้างว่า นายอภิสิทธิ์มาเป็นนายกฯ โดยมิชอบ และให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญปี 2550 ซึ่งพวกจำเลยได้ร่วมกันจัดการชุมนุมที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ และบริเวณแยกราชประสงค์ นอกจากนั้น ยังเดินขบวนไปปิดล้อมสถานที่ต่างๆ ด้วย ใช้อาวุธเครื่องยิงลูกระเบิด เอ็ม 79 ยิงใส่บ้านพักประชาชน สะสมกำลังพลและอาวุธสงครามร้ายแรง มีการฝึกกำลังคนและฝึกการใช้อาวุธเพื่อการก่อการร้าย
จำเลยทุกคนให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ส่วนใหญ่ได้รับการประกันตัว
คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องจำเลยทุกคน
อัยการโจทก์ยื่นอุทธรณ์ขอให้ลงโทษพวกจำเลยตามความผิดด้วย
ต่อมาวันที่ 9 ม.ค.)ฃ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้จำคุกนายยศวริศ ชูกล่อมหรือเจ๋ง ดอกจิกจำเลยที่ 7 รวม 8 ปี ลดโทษให้1ใน 3 คงจำคุก 5 ปี 4 เดือนไม่รอลงอาญา ส่วนนายสุขเสก หรือสุข พลตื้อ จำเลยที่ 12 ให้จำคุกตลอดชีวิต สำหรับจำเลยอื่นพิพากษายกฟ้องตามศาลชั้นต้น
อัยการโจทก์กับ จำเลยที่7 และที่12 ยื่นฎีกา
ในข่วงเช้าวันนี้นายสุขเสก จำเลยที่ 12 มาฟังคำพิพากษา ส่วนนายยศวริศ จำเลยที่ 7ไม่มาศาล มีเพียง ทนายความและนายประกันของจำเลยที่ 7 มาศาล ส่วนจำเลยที่เจ็ดทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มาศาล
ต่อมาทนายจำเลยที่ 7 ยื่นคำร้องขอเลื่อนพร้อมใบรับรองแพทย์ประกอบกับภาพถ่ายจำเลยที่ 7 นอนโรงพยาบาลที่นายประกันจะส่งให้ในวันนี้ ซึ่งใบรับรองแพทย์ได้ระบุว่า จำเลยมีอาการเส้นเลือดในสมองตีบแพทย์แนะนำให้รักษาตัว 30 วัน จึงไม่มาศาลและขอให้เลื่อนอ่านฎีกา
ศาลพิเคราะห์แล้วทางจำเลยมีใบรับรองแพทย์ระบุว่าเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ ประกอบภาพนอนโรงพยาบาล จึงเชื่อว่าจำเลยป่วยและไม่สามารถมาศาลได้ เห็นสมควรอนุญาตให้เลื่อนนัดฟังอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา เป็นวันที่ 20 ม.ค. 2569 เวลา 09.00 น.