ร่วมไว้อาลัย "พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ" ผบ.ตร.ยกย่องต้นแบบผู้บังคับบัญชา เชิดชูคุณความดี ซื่อสัตย์ เสียสละ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมอาลัย “พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ” ผบ.ตร. ยกย่องต้นแบบผู้บังคับบัญชา เชิดชูคุณความดี ซื่อสัตย์ เสียสละ
วันนี้ (15 ธ.ค.) เวลา 15.30 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานในงานรดน้ำศพ พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีต ผบ.ตร. โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทวงมหาดไทย รวมถึง พล.ต.อ.พรศักดิ์ ดุรงค์วิบูล, พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว, พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี, พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา, พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง อดีต ผบ.ตร. และ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการตำรวจ อดีตข้าราชการตำรวจ ครอบครัว ญาติมิตร ร่วมพิธีกว่า 1,000 คน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอาลัย ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี และ ผบ.ตร.ได้พูดคุยให้กำลังใจ พญ.วันทนีย์ วัฒนะ อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร ภรรยา และครอบครัววัฒนะ
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวว่า พล.ต.อ.โกวิท คือตำรวจต้นแบบของความเสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นตำรวจตระเวนชายแดนที่อุทิศตนเพื่อปกป้องชาติ ตลอดชีวิตราชการเป็นข้าราชการตำรวจที่ทำคุณงามความดีให้ประเทศชาติ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติมากมาย ยกย่องเป็นต้นแบบของตำรวจ เป็นต้นแบบของผู้บังคับบัญชา
จากนั้น เวลา 17.30 น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว อดีต ผบ.ตร. และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ จากนั้นเป็นพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม
สำหรับกำหนดการพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม และพิธีสวดพระอภิธรรม พล.ต.อ.โกวิทฯ วันที่ 15 -20 ธันวาคม 2568 เวลา 18.30 น. และพิธีบรรจุศพในวันที่ 21 ธันวาคม 2568 ณ ศาลาสารัชถ์-นลินี รัตนาวะดี วัดพระศรีมหาธาตุ (บางเขน) ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร