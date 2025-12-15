เตือนภัย! อย่าหลงเชื่อแอบอ้างชื่อ "เรือนจำ-ผบ.เรือนจำ" สั่งสินค้าโอนเงินมัดจำ อาจถูกหลอก

MGR Online - ราชทัณฑ์ เตือนภัย! อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างใช้ชื่อเรือนจำฯ ผู้บัญชาการเรือนจำฯ หรือเจ้าหน้าที่เรือนจำฯ ในการสั่งซื้อสินค้าและบริการต่างๆ
วันนี้ (15 ธ.ค.) กรมราชทัณฑ์ เผยแพร่เอกสารชี้แจ้ง โดยระบุว่า "ตามที่ได้รับแจ้งจากร้านค้าหรือผู้ประกอบการว่า มีผู้แอบอ้างใช้ชื่อเรือนจำ ชื่อผู้บัญชาการเรือนจำ หรือชื่อเจ้าหน้าที่เรือนจำหลายแห่งในจังหวัดภาคใต้และภาคอีสาน ได้ติดต่อเพื่อสั่งซื้อสินค้าและบริการต่างๆ เป็นจำนวนมาก ในลักษณะอ้างว่า เรือนจำจะสั่งทำของขวัญปีใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่เรือนจำ สั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนหรือการชักชวนให้หาร้านจัดจำหน่ายตู้ล๊อคเกอร์ผู้ต้องขังจำนวนหลายตู้ โดยจะแบ่งค่านายหน้าและเงินส่วนต่างจากการจำหน่ายให้ แต่ขอให้ร้านค้าหรือผู้ประกอบการโอนเงินค่ามัดจำสินค้าไปยังหมายเลขบัญชีธนาคารของผู้แอบอ้างก่อน โดยแอบอ้างแจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารของเรือนจำฯ อันเป็นเท็จ รวมถึงมีพฤติการณ์ขอรับผลประโยชน์จากร้านค้าหรือผู้ประกอบการ โดยมิได้รับอนุญาต นั้น
กรมราชทัณฑ์ ขอเรียนว่า จากการตรวจสอบพบว่า บุคคลดังกล่าวไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ และไม่มีอำนาจหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของเรือนจำต่างๆ แต่อย่างใด แต่เป็นการกระทำของมิจฉาชีพที่มีเจตนาหลอกลวงเอาทรัพย์สินสร้างความเสียหายให้แก่ร้านค้าและผู้ประกอบการ
กรมราชทัณฑ์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อการติดต่อในลักษณะดังกล่าว และขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับเรือนจำหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น ทั้งนี้ เรือนจำที่เกี่ยวข้องได้แจ้งความร้องทุกข์ กับพนักงานสอบสวนเป็นหลักฐาน และได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
ในการนี้ กรมราชทัณฑ์ขอยืนยันความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ หากประชาชนพบเห็นพฤติการณ์อันน่าสงสัยหรือเข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมาย ขอให้แจ้งเรือนจำเพื่อดำเนินการตรวจสอบ และดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายจากการหลอกลวงของมิจฉาชีพทุกรูปแบบต่อไป"