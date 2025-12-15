สิ้น “พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ” อดีต ผบ.ตร. และอดีตรองนายกฯ ถึงแก่อนิจกรรม สิริอายุ 78 ปี

"พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ" อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบที่โรงพยาบาลตำรวจ สิริอายุ 78 ปี ปิดตำนาน “ตำรวจป่า” ตชด. ผู้ยึดมั่นอุดมคติ เสียสละ อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ และอุทิศชีวิตรับใช้ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
วันนี้ (15 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวงการตำรวจและการเมืองไทยสูญเสียบุคคลสำคัญอีกหนึ่งราย เมื่อ พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เจ้าของวลี”ม๊อบมีเส้น“ได้ถึงแก่อสัญกรรมอย่างสงบ สิริอายุ 78 ปี หลังเข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บทางสมองจากอุบัติเหตุล้มศีรษะกระแทกพื้น และมีภาวะเลือดคั่งเฉียบพลันใต้เยื่อหุ้มสมอง โดยแพทย์ได้ดูแลอย่างใกล้ชิดในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ และเฝ้าระวังอาการอย่างต่อเนื่อง กระทั่งเสียชีวิตอย่างสงบใน เวลา 05 .00 น. วันที่ 15 ธันวาคม 2568 ท่ามกลางความอาลัยของครอบครัว ญาติมิตร ข้าราชการตำรวจ และผู้ร่วมงานทุกภาคส่วน
สำหรับ พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ เกิดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2490 ที่ อ.ผักไห่จ.พระนครศรีอยุธยา สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 6 และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 22 ก่อนอุทิศชีวิตรับราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติยาวนานกว่า 4 ทศวรรษ โดยเริ่มต้นจากตำรวจตระเวนชายแดน และปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยตามแนวชายแดนภาคเหนือ
ตลอดเส้นทางราชการ พล.ต.อ.โกวิท ได้รับการยอมรับว่าเป็นนายตำรวจภาคสนาม ผู้มีบทบาทสำคัญในการปราบปรามผู้ก่อการร้าย คอมมิวนิสต์รวมถึงผู้ก่อความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และขบวนการค้ายาเสพติด โดยเฉพาะในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ สามารถทำลายโรงงานผลิตเฮโรอีนจำนวนมาก จนสถานการณ์ด้านความมั่นคงและยาเสพติดในภาคเหนือคลี่คลายลงอย่างเห็นได้ชัด
ต่อมาได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายตำแหน่ง อาทิ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร โดยได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำองค์กรที่เคร่งครัดในวินัย มีประสบการณ์สูง และได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา และท่านได้รับใช้สนองงานใกล้ชิด ให้สมเด็จย่าฯ
ภายหลังเกษียณอายุราชการ พล.ต.อ.โกวิท ยังคงมีบทบาทในแวดวงการเมือง โดยดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช และนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ก่อนจะได้รับแต่งตั้งเป็น รองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อปี พ.ศ. 2554
สำหรับชีวิตส่วนตัว พล.ต.อ.โกวิท สมรสกับ แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร มีบุตร–ธิดา 2 คน และเป็นที่รู้จักในฐานะผู้บังคับบัญชาที่เรียบง่าย ตรงไปตรงมา และยึดมั่นในอุดมการณ์รับใช้ประเทศชาติ
การจากไปของ พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ นับเป็นการสูญเสียบุคลากรสำคัญของประเทศ ผู้ฝากผลงานด้านความมั่นคง การปราบคอมมิวนิสต์ การปราบปรามยาเสพติด และการบริหารองค์กรตำรวจไว้เป็นที่ประจักษ์ ชื่อของเขาจะยังคงถูกจารึกในประวัติศาสตร์ตำรวจไทยตราบนานเท่านาน
สำหรับกำหนดการรดน้ำศพ สวดพระอภิธรรม พลตำรวจเอกโกวิท วัฒนะ (ม.ป.ช., ม.ว.ม., ต.จ.ว.,)อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เฉพาะ วันที่ 15 ธันวาคม 2568
เวลา 15.30 น. พิธีรดน้ำศพ
เวลา 17.30 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
เวลา 18.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
ณ ศาลาสารัชถ์-นลินี รัตนาวะดี วัดพระศรีมหาธาตุ (บางเขน) ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร