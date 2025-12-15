ผู้การตำรวจ จ.อุทัยธานี ใช้อาวุธยิงตัวตายในรถ ที่จ.นครสวรรค์ คาดเครียดป่วย-โรคประจำตัว

พล.ต.ต.ธนานันท์วิชญ์ ศรีบุญเรือง ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี ใช้อาวุธยิงตัวตายในรถ หน้าบ้านพักที่จ.นครสวรรค์ คาดเครียดป่วย-โรคประจำตัว
เมื่อเวลา 08.32 น. วันนี้ (15 ธ.ค.) ร.ต.ท.ธนกฤต แว่นแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครสวรรค์ รับแจ้งเหตุมีผู้ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเสียชีวิตหน้าบ้านพัก เลขที่ 99/338 หมู่ 14 ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ก่อนรุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุภายในบ้าน พบรถยนต์เก๋งนิสสัน เทียน่า สีดำ จอดอยู่หน้าบ้าน ภายในรถพบศพ พล.ต.ต.ธนานันท์วิชญ์ ศรีบุญเรือง ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี เบาะนั่งฝั่งซ้ายคนขับ โดยพบบาดแผลบริเวณขมับขวา นอกจากนี้ยังพบอาวุธปืนลูกโม่ .38 ตกอยู่ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ด้านพ.ต.อ.สมชาย จันทร์คง รอง ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ เปิดเผยว่า สาเหตุเบื้องต้น จากการรวบรวมข้อมูลและสอบถามคนใกล้ชิด สันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตน่าจะมีความเครียดสะสมจากปัญหาโรคประจำตัว
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ทำการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง