ศาลอาญาไต่สวน "ลิลลี่ เหงียน" โดน"ปู -มัณฑนา"ฟ้องหมิ่นประมาท เจ้าตัวอยากให้ถอนฟ้อง

ศาลอาญานัดไต่สวน "ลิลลี่ เหงียน" โดน"ปู -มัณฑนา"ฟ้องหมิ่นประมาท ยันยกโทษให้แล้วเรื่องที่เคยผิดใจกัน อยากให้ถอนฟ้อง
เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (15 ธ.ค.) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้อง คดีหมายเลขดำที่ อ.2859/2568 และคดีหมายเลขดำที่ อ.2860/2568 ที่นางมัณฑนา หรือปู หิมะทองคำ นักแสดงชื่อดังเป็นโจทก์ฟ้อง ลิลลี่ เหงียน นางแบบชื่อดัง และ น.ส.อำนวยพร มณีวรรณ หรือทนายกุ้ง ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา โดยมี น.ส.รัศมี ทองสิริไพรศรี หรือลูกหมี นางแบบชื่อดังที่เป็นคู่กรณีกับนางมัณฑนา หรือ ปู เข้ามาให้กำลังใจด้วย
โดยลิลลี่ เหงียน ให้สัมภาษณ์ว่า ตนยกโทษให้กับนางมัณฑนาไปแล้วจากกรณีที่เคยขัดแย้งกัน และไม่คิดที่จะฟ้องอีกฝ่าย แต่ก็ไม่เคยคิดว่านางมัณฑนาจะฟ้องตน เพราะเรื่องนี้เวลาก็ล่วงเลยมานานกว่า 2 ปีแล้วควรที่จะเริ่มต้นใหม่กันได้แล้ว
ด้านน.ส.อำนวยพร หรือ ทนายกุ้ง กล่าวว่า ตนเป็นจำเลยในคดีนี้ด้วย ซึ่งเป็นคลิปเมื่อปีที่แล้วช่วงที่เดินสายออกรายการ และได้มีการโต้ตอบกันในตอนนั้นนางมัณฑนา หรือปู ไม่ได้ฟ้องตนและ ลิลลี่ เหงียน แต่กลับมาฟ้องในปีนี้ โดยตอนนี้ตนยังไม่เห็นข้อความที่นางมัณฑนาได้ฟ้อง โดยตนยังไม่เห็นคลิปหลักฐานที่นางมัณฑนาใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องตนและลิลลี่ เหงียน และคดีที่เจ้าตัวโดนทั้งสองคดีนั้นเป็นคนละข้อความและคลิปวิดีโอที่ต่างกันแต่เป็นคลิปที่กล่าวถึงนางมัณฑนา
เมื่อถามว่ามองว่าไปหมิ่นประมาทนางมัณฑนาจากเรื่องอะไร
ลิลลี่ เหงียน กล่าวว่า ไม่มั่นใจว่าไปหมิ่นประมาทนางมัณฑนา หรือปู จากคลิปวิดีโอคลิปไหน เพราะเวลาผ่านมา 2 ปีแล้ว ทั้งนี้ตนอยากให้นางมัณฑนา เมตตาและถอนฟ้องได้หรือไม่ เพราะตนไม่มีเงินที่จะนำมาใช้เป็นค่าเสียหายจริง ๆ และการที่ตนต้องมาขึ้นศาลก็ได้บทเรียนเยอะมากรวมถึงมีผลกระทบกับครอบครัวของตน ถ้านางมัณฑนาไม่ต้องการให้ตนอยู่ในประเทศไทยอีก ก็ซื้อคอนโดของตนและตนจะออกจากประเทศไทยไป เพื่อให้เจ้าตัวสบายใจ
เมื่อถามว่ามีช่องทางไหนที่ทำให้ลิลลี่ เหงียน ไม่สามารถอยู่ประเทศไทยได้บ้าง น.ส.อำนวยพร กล่าวว่า อาจจะเป็นช่วงที่เคยกล่าวหาว่าตัวของลิลลี่ เหงียนเป็นคนต่างด้าว ซึ่งไม่แน่ใจว่ามีผู้ไปร้องเรื่องภาษีของเจ้าตัวด้วยหรือไม่ และตนยืนยันว่าไม่คิดจะฟ้องคู่กรณีของตนกลับถ้าไม่ใช่เรื่องที่ทำให้เสียหายแม้จะเคยมีข้อความที่เคยทำให้ตัวของลิลลี่ เหงียน เสียหายตั้งแต่แรก ส่วนตอนที่ตนไปออกรายการของ บุ๋ม ปนัดดา ก็ไม่ได้พูดอะไรในรายการมากและทำไมตัวนางมัณฑนา ถึงเลือกฟ้องรายบุคคลเท่านั้น
เมื่อถามว่าวันนี้จะเจอกับนางมัณฑนาในห้องพิจารณาคดีเป็นอย่างไรบ้าง ลิลลี่ เหงียน กล่าวว่า ตนไม่ได้คิดอะไรและถ้ามีโอกาสก็อยากถามว่าเกลียดตนขนาดนั้นเลยหรอ อยากขอให้เจ้าตัวมีความสุขให้และอภัยกันดีกว่าเพราะตนก็เหนื่อยมากจากการที่ต้องมาขึ้นศาลและไม่ได้มีเงินมาก และตนยืนยันว่าไม่ได้เกลียดนางมัณฑนาอยากให้เจ้าตัวกลับมาในวงการบันเทิงอีกครั้งรวมถึงอยากขอโทษทุกเรื่องจากใจ