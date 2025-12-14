ป.รวบชาวจีนหนีคดีฮั้วประมูล รพ.เจิ้นสยง เสียหายกว่า 260 ล้าน

ตำรวจกองปราบตามรวบชาวจีนหนีคดีฮั้วประมูลโรงพยาบาลเจิ้นสยง มูลค่าความเสียหายกว่า 260 ล้านบาท
วันนี้ ( 14 ธ.ค. ) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. สั่งการ พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุปผาสุวรรณ ผบก.ป. พ.ต.อ.เนติวิทย์ ธนาสิทธิ์นิติกุล ผกก.2 บก.ป. พ.ต.ท.ไพรวรรณ ตั้นหลก สว.กก.2 บก.ป., พ.ต.ท.หญิง วชิรา ธาวนพงษ์
สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ป. ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.สส.สตม. จับกุม MR.SONG สัญชาติจีน อายุ 49 ปี ตามหมายกักขังของสาธารณะรัฐประชาชนจีน โดยกระทำความผิดฐานทุจริตการประมูล และ ถูกยกเลิกหนังสือเดินทางในสาธารณะรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้รับประสานงานจากศูนย์ความร่วมมือบังคับใช้กฎหมายและความมั่นคงแบบบูรณาการแม่น้ำโขง–ล้านช้าง (LMLECC) ได้ภายในบ้านหลังหนึ่ง ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจากคณะกรรมาธิการตรวจสอบวินัยและกำกับดูแลเทศบาลเมืองจาวทง มณฑลยูนนาน พบว่า MR.SONG ได้ให้สินบนแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประชาชนอำเภอเจิ้นสยง และบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการจำหน่ายเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงการ
ได้สิทธิรับเหมาก่อสร้างโครงการของโรงพยาบาล พฤติการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายความผิดฐานสมยอมในการเสนอราคา และการทุจริตต่อหน้าที่ โดยมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 60 ล้านหยวน คิดเป็นเงินไทยประมาณ 260 ล้านบาท
ต่อมาทางการจีนได้มีคำสั่งรับเป็นคดีอาญา ออกคำสั่งกักขังทางอาญา และเพิกถอนเอกสารการเดินทางของ MR.SONG ทั้งหมด ก่อนประสานข้อมูลมายังทางการไทย หลังตรวจสอบพบว่า MR.SONGได้เดินทางเข้ามากบดานอยู่ที่ประเทศไทย เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐาน ขออำนาจศาลเข้าตรวจค้นจับกุม MR.SONG ได้ดังกล่าว
จึงได้แจ้งคำสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและคำสั่งให้เดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรให้ทราบ จากนั้นจึงได้ควบคุมตัวไว้เพื่อรอผลักดันส่งกลับไปยังสาธารณะรัฐประชาชนจีนต่อไป