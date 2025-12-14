xs
ญาติร่ำไห้เผาแล้ว “นัทปง” เพื่อน คนสนิท สื่อมวลชนหลายสำนัก แห่ร่วมงานแน่นวัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



สุดเศร้าอาลัยครั้งสุดท้าย ฌาปนกิจ “นัทวุฒิ ปงลังกา ” พุทธอภิวรรณ พร้อมเพื่อนร่วมวิชาชีพร่วมส่งนัทวุฒิครั้งสุดท้าย

วันนี้ (14 ธันวาคม 2568) เวลา 14.00 น. ที่วัดกล้วย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีฌาปนกิจศพของ นายณัฐวุฒิ ปงลังกา หรือ “นัทปง” อายุ 35 ปี ผู้สื่อข่าวช่อง 8 บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจของบรรดาญาติพี่น้อง รวมถึงเพื่อนร่วมวิชาชีพสื่อมวลชนที่เคยทำงานและมีความสนิทสนมกับผู้ตาย ต่างเดินทางมาร่วมไว้อาลัยและร่วมส่งร่างของนายณัฐวุฒิเป็นครั้งสุดท้าย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในงานเป็นไปอย่างสงบ ท่ามกลางความอาลัยของผู้ร่วมงานจำนวนมาก โดยมีเพื่อนสื่อมวลชนจากหลายสำนักทยอยเดินทางมาร่วมพิธี เพื่อแสดงความอาลัยและให้กำลังใจครอบครัวผู้ตาย ก่อนร่วมกันส่งร่างของนายณัฐวุฒิไปสู่สุคติ

ในพิธีฌาปนกิจครั้งนี้ มี พุทธะ อภิวันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวช่อง 8 เดินทางมาร่วมงาน พร้อมด้วย ไอซ์สารวัตร รวมถึง นายต้น นายบิ๊ก นายนิติธร แก้วโต หรือทนายเจมส์ ซึ่งต่างเดินทางมาร่วมพิธีฌาปนกิจ เพื่อแสดงความอาลัยต่อการจากไปของนายณัฐวุฒิ

ทั้งนี้ บรรยากาศตลอดช่วงพิธีเต็มไปด้วยความเศร้าและความอาลัย โดยญาติและผู้ใกล้ชิดต่างอยู่ในอาการโศกเสียใจ ขณะที่เพื่อนสื่อมวลชนหลายรายต่างกล่าวถึงนายณัฐวุฒิว่าเป็นผู้ที่ตั้งใจทำงานและเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน

ไอซ์ สารวัตร เปิดใจว่า หากย้อนกลับไปในวันแรกที่มีข่าวการจากไปของ “พี่นัท” ตนไม่ใช่คนใกล้ตัวคนแรกที่ออกมาเปิดเผยเรื่องดังกล่าว และในเวลานั้นตนเองก็ยังไม่ทราบชัดเจนว่าพี่นัทเกิดอะไรขึ้น โดยข้อมูลในช่วงแรกมาจากผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุและเจ้าหน้าที่กู้ภัยซึ่งเป็นผู้พบร่าง กระทั่งต่อมาจึงเริ่มมีข้อมูลมากขึ้น จนทำให้ยืนยันได้ว่าพี่นัทได้จากไปแล้ว แต่สาเหตุของการเสียชีวิตในขณะนั้นยังไม่แน่ชัด ตลอดวันแรกที่เกิดเหตุ ได้มีการพูดคุยและประสานกับครอบครัวของพี่นัทอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยแจ้งข่าวกับครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวได้รับทราบเรื่องราวโดยไม่ต้องรู้ด้วยตัวเองจากแหล่งอื่น และพยายามลดผลกระทบทางจิตใจให้กับครอบครัวให้มากที่สุด

ไอซ์ สารวัตร กล่าวต่อว่า ตนไม่ได้ติดใจหรือโกรธเคืองบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด ทุกคนต่างให้กำลังใจกันมาโดยตลอด ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นบทพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งสุดท้ายก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง สำหรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมนั้น ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะไม่มีอะไรที่ทุกคนจะเห็นตรงกันร้อยเปอร์เซ็นต์

ตนไม่ได้เสียใจกับคำวิจารณ์ และขอบคุณทุกคนที่ติดตาม รวมถึงคนที่ตั้งคำถาม เพราะเชื่อว่าทุกคนอยากรู้ความจริง วันนี้พวกเราทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้ว เมื่อกระบวนการต่าง ๆ ได้ข้อสรุปออกมา ก็ชัดเจนว่าพี่นัทเลือกที่จะจบชีวิตของตัวเอง เราทำดีที่สุดเพื่อไม่ให้ใครต้องสงสัยว่าใครเป็นผู้ทำร้าย

ไอซ์ สารวัตร กล่าวทิ้งท้ายว่า จากนี้ไปขอให้เหตุการณ์ทั้งหมดจบลง เหลือไว้เพียงความทรงจำดี ๆ และผลงานที่พี่นัทได้สร้างไว้ ขอให้ทุกคนได้จดจำพี่นัทในฐานะคนทำงานที่ตั้งใจ เป็นคนที่น่ารัก และสามารถย้อนกลับไปชมผลงานของพี่นัทเพื่อระลึกถึงกัน พร้อมอวยพรให้พี่นัทไปสู่สุคติ

ด้านทนายเจมส์ ชี้แจงว่า การออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นพินัยกรรมของน้องนัท ไม่ได้มีเจตนาเรียกร้องความสนใจหรือ “หิวแสง” แต่อย่างใด แต่เป็นความตั้งใจที่จะช่วยเหลือน้องนัท รวมถึงช่วยสนับสนุนการทำงานของ พุทธอภิวรรณ ที่ติดตามคดีของน้องนัทอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏต่อสังคมอย่างรอบด้าน

ทนายเจมส์ ระบุว่า ทุกการเคลื่อนไหวที่ผ่านมามุ่งหวังเพียงให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใส และลดความคลางแคลงใจของสังคม พร้อมย้ำว่าทำทุกอย่างด้วยความหวังดีต่อครอบครัวน้อง ซึ่งตอนที่น้องมีชีวิตอยู่ตนก็สนิทสนมกันมีการพูดคุยกันตลอด ทั้งนี้จึงอยากขอให้น้องนัทไปสู่ภพภูมิที่ดี ไม่ต้องห่วงทางนี้ หลับให้สบาย ไม่ต้องกังวลอะไร









