วัดสายไหมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวง

วานนี้ (12 ธ.ค.68) ที่วัดสายไหม ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พิธีดำเนินไปอย่างสมพระเกียรติ โดยมีพระครูโสภณภัทรเวทย์, ดร. (หลสงพ่ออ๊อด) เจ้าอาวาสวัดสายไหม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช มูลนิธิอาสารักษาดินแดน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ,นายกองโท ชัย โสภณพานิช, นายกองโท ฐิติกา ตั้งทวีวัฒนกุล, นายกองโท วิวัฒน์ชัย จิวาศักดิ์อภิมาศ พร้อมด้วยข้าราชการอำเภอลำลูกกา อบต. และประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร และจัดผมฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 เห็นชอบให้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและแสดงความอาลัยในวาระสำคัญ ได้แก่ ครบ 7 วัน (สัตตมวาร) 15 วัน (ปัญรสมวาร) 50 วัน (ปัญญาสมวาร) และ 100 วัน (สตมวาร) แห่งการสวรรคต เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย