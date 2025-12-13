สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จฯ ประชุมสัญจร ร่วมยินดีกับบุคลากร ฝ่ายประชาสัมพันธ์-ส่งเสริมวิชาการ ของสถาบัน

วันที่ 13 ธ.ค. ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา นายกสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 7/2568 โดยจัดขึ้นในวันที่ 13-14 ธันวาคม 2568 ณ โรงแรมเบย์วินโดว์แอทซี ชะอำ จ.เพชรบุรี ซึ่งการประชุมนอกสถานที่ครั้งนี้ มีคณะกรรมการบริหาร สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมหารือ และรับรองรายงานการประชุม กันอย่างพร้อมเพรียง
ทั้งนี้ ในที่ประชุม มีระเบียบวาระการประชุม หัวข้อสำคัญ อาทิ การรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 6/2568 รายงานการจัดทำรูปเล่มสรุปผลการดำเนินงานของสมาคมฯ รายงานผลกิจกรรมต้อนรับบัณฑิตใหม่ รายงานสถานะทางการเงินของสมาคมฯ รายงานผลการดำเนินงานถวายพระกุศล ในการถวายผ้าพระกฐินประทาน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประจำปีพุทธศักราช 2568 ณ วัดวังรีบุญเลิศ ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีพระครูประจักษ์ธรรมวาที เป็นเจ้าอาวาส สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ สามารถระดมเงินเพื่อใช้ในการ บำรุงอาราม ถวายพระสงฆ์ ร่วมบริจาค ปัจจัยทะนุบำรุงศาสนสถาน สร้างอุโบสถหลังแรก ให้กับ วัดวังรีบุญเลิศ ได้เงินทั้งสิ้น จำนวน 2,561,550.91 บาท
นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นบุคลากรของสถาบัน ประกอบด้วย รศ.สายัณ พุทธลา อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อีกด้วย.