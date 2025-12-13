ผบ.ตร.กำชับ 5 ภารกิจพิทักษ์อธิปไตย “ตชด.-ชุดปฏิบัติการพิเศษ” สู้แนวหน้า พิทักษ์ส่วนหลัง ปกป้อง สืบสวน ดูแลบังคับใช้กม.เข้ม

ผบ.ตร.กำชับตำรวจเดินหน้า 5 ภารกิจพิทักษ์อธิปไตยชายแดนไทยกัมพูชา “ตชด.-ชุดปฏิบัติการพิเศษ” สู้แนวหน้า พิทักษ์ส่วนหลัง ปกป้อง สืบสวน ดูแล บังคับใช้กฎหมายเข้ม
วันนี้ (13 ธ.ค.) พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ส่งกำลังใจให้ตำรวจทุกหน่วย ทุกนาย ที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจพิทักษ์อธิปไตยชายแดนไทย - กัมพูชา ทั้งตำรวจที่เป็นกองกำลังแนวหน้าป้องกันชายแดน และร่วมพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง โดย ผบ.ตร.กำชับให้ตำรวจทุกนายเดินหน้าภารกิจตำรวจทั้ง 5 ด้านในสถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา ครั้งนี้อย่างเต็มที่ โดยให้ระลึกเสมอว่านี่คือภารกิจสำคัญในการปกป้องชาติ รักษาอธิปไตย และปกป้องดูแลประชาชน พร้อมย้ำว่าผู้บังคับบัญชาพร้อมดูแลและสนับสนุนทุกด้านทั้งยุทโธปกรณ์ และสวัสดิการ
รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า 5 ภารกิจสำคัญของตำรวจในการพิทักษ์อธิปไตยไทย และปกป้องประชาชน ประกอบด้วย
1. ภารกิจตำรวจแนวหน้าร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารในการปฏิบัติการทางทหาร ประกอบด้วย ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และชุดปฏิบัติการพิเศษของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งร่วมปฏิบัติการแนวหน้ากับกองทัพอย่างเข้มแข็ง กล้าหาญมาตลอด โดยปัจจุบัน (ข้อมูล ณ 13 ธันวาคม 2568) มีรายงานมีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้ว 24 ราย
2. ภารกิจปกป้องพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง ดูแลบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่อพยพไปอยู่ศูนย์พักพิง อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในการนำส่งผู้บาดเจ็บเข้าสู่โรงพยาบาล ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ด่านตรวจฝ้าระวังภัยตลอด 24 ชั่วโมง ตรวจตราดูแลรอบศูนย์พักพิงและดูแลประชาชนในศูนย์พักพิง
3. ภารกิจสืบสวนข่าวและการสืบสวน โดยตำรวจรับหน้าที่ในการปฏิบัติการด้านการข่าวร่วมกับฝ่ายทหารและศูนย์รักษาความปลอดภัย หรือ ศรภ. รับหน้าที่ในการเฝ้าระวังตรวจตราอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน รวมทั้งการเฝ้าระวังบุคคลที่อาจเข้ามาสอดแนม โจรกรรมข้อมูลหรือก่อวินาศภัย ที่อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคง
4. ภารกิจดูแลโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 20 แห่ง และดูแลเด็กนักเรียน 728 คน ที่อยู่ในศูนย์พักพิงเพื่อให้อยู่อย่างปลอดภัยและสามารถรับการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่อง โดยมี ตชด.รับหน้าที่หลักในการดูแล
และ 5. ภารกิจบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดทุกฐานความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ ยังมีโรงพยาบาลตำรวจ และกองบินตำรวจ เป็นอีกสรรพกำลังสำคัญทำหน้าที่สนับสนุนและส่งต่อทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม สำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจทุกนายพร้อมปฏิบัติภารกิจนี้อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยและความผาสุกของประชาชน