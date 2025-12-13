คดีดังยุคคอมมิวนิสต์เฟื่องฟู อส.-ตร.ตั้งด่านปล้นรถชาวบ้าน หยาม"ยุทธการใต้ร่มเย็น" ทัพภาค 4 หวิดเจอทัวร์นรก

ย้อนกลับไปเมื่อราวปี พ.ศ.2524 ยุคปลายคอมมิวนิสต์ เฟื่องฟู สังคมไทย ตกใจกับข่าวเหตุการณ์โจรปล้นรถทัวร์ เหิมเกริมยึดถนนหลวงสายใต้ เป็นทำเล ก่ออาชญากรรมไม่เกรงกลัวกฎหมาย มีทั้งโจรอาชีพ ที่ยึดอาชีพโจร คอมมิวนิสต์ตัวจริงที่ต้องการแผขยายอิทธิผล พล.ท.หาญ หาร ลีลานนท์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ประกาศ "ยุทธการใต้ร่มเย็น" ขึ้น เพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่แผ่นดิน
อาศัย"คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 66/23" หรือ "การเมืองนำการทหาร" เพื่อมุ่งเน้นการปราบปรามกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และโจรทั่วไปในภาคใต้ ดึง ตัว พล.ต.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา " (ยศในขณะนั้น) คุมปฏิบัติการทัวร์นรก" เพื่อปราบโจร อาละวาดปล้นรถทัวร์ บนถนนหลวง หากโจรเจอเข้าไม่มีการจับกุมดำเนินคดีเด็ดขาด แต่ อย่างใด กลับถูกวิสามัญฯสถานเดียว
แต่ทวา ก่อนปฏิบัติการทัวร์นรก" จะเริ่ม เกิดเรื่องอื้อฉาวซะก่อน โดยเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2524 เวลาประมาณ 19.30 น. บริเวณสี่แยกบ้านสำนักม่วง ถนนสายนครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี กลุ่มชายฉกรรจ์ 7 คนใน ชุดพรางตั้งด่านปลอมขึ้นกลางถนนที่มืดมิด โดดใช้ถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร เขียนป้ายว่า "หยุดตรวจ" ตั้งตรงกลางถนน เป็นสัญลักษณ์ โดยหนึ่งในกลุ่มชายฉกรรจ์ จะออกมายืนถืออาวุธสงคราม ทำทีเหมือนเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ตั้งด่านตรวจ เพื่อรอเหยื่อ
กระทั้งรถยนต์ 7 คัน ทั้งรถเก๋ง รถน้ำมัน"รถทัวร์ปักษ์ใต้ทัวร์" มุ่งหน้ากรุงเทพฯ ผู้โดยสารนั่งมา 40 ชีวิต ที่สำคัญมีนายทหารยศ พลตรี ที่ไม่รู้ชะตากรรม โดยทั้งหมด หยุดรถเพื่อให้ตรวจ เพราะเข้าใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ก่อนที่ทั้งหมดถูกต้อนเข้าไปที่มืด กลุ่มชายฉกรรจ์ ใช้อาวุธสงคราม จี้ปลดทรัพย์สินไปจนหมดตัว ได้ทรัพย์สินไปร่วมกว่า 1 แสนบาท
ครูทวี ชูรัตน์ ครูหนุ่มจากอำเภอพรหมคีรี หนึ่งในเหยื่อเจ้าหน้าที่ปลอม สุดแค้นสูญเงินสดกว่า 3,000 บาท ได้ขับรถเข้าแจ้งความต่อ ร้อยตำรวจตรี บุญฤทธิ์ นพ พารี ที่ สภ.อ.ท่าศาลา จึงรายงานให้ “พันตำรวจเอก สมศักดิ์ สายบัว” ผู้กำกับฯ ภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช(ตำแหน่งในขณะนั้น) เข้าตรวจสอบ จนพบพิรุธ ถึงขนาดลั่นกับลูกน้องว่า “นี่ไม่ใช่ฝีมือโจรป่าธรรมดา มันต้องเป็นงานของคนใน!"
ต่อมารุ่งสางของวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2524 ร้อยตำรวจเอกประวัติ พูนวงศ์ หัวหน้าชุดสืบสวน นำกลังเข้าจับกุมตัว "อส.เซ่ง สวัสดี" อดีตนักโทษคดีอุกฉกรรจ์ โดย อส.เซ่ง ยืนกระต่ายขาเดียวปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็น แต่ต้องจำนนต่อหลักฐาน เนื่องจากพยานหลักฐานจากชาวบ้านมัดแน่น ก่อนจะเปิดปากถึงเพื่องร่วมแก๊ง อส. อีก 5 นาย ได้แก่ อส. อำนวย อส. วิทย์ อส. สุนทร อส. นิคม และ อส. ไพจิตร ทั้งหมดให้การว่า ประจำการอยู่ในป้อมยามและค่ายในพื้นที่อำเภอท่าศาลา แต่จุดที่ทำให้สังคมตะลึง พร้อมกับสลดใจ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ พลฯ ชำนาญ ตำรวจพี่เลี้ยงของ อส. กลุ่มนี้ร่วมอยู่ด้วย ถูกจับกุมได้ที่ตลาดท่าศาลา
แต่โชคดีของโจรกลุ่มนี้ที่ยังไม่เจอทัวร์นรกเสียก่อน แต่ก็ทำให้คดีนี้ เป็นที่โจทย์จันกันทั้งประเทศ หยามนโยบาย "ใต้ร่มเย็น" ในการปราบโจผู้ร้าย แต่กลายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐคุมโจร ลงมือกระทำเสียเอง เป็นอีกคดีที่ต้องกล่าวขาน จารึกไว้ในประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของประเทศไทย